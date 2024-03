Va in Olanda per fare il cameriere e scompare: trovato morto 

LECCE. Il silenzio è durato una settimana, il suo telefono non squillava più. Poi il suo corpo è stato ritrovato vicino ai binari della stazione di Holendrecht, alla periferia di Amsterdam, dove viveva con altri ragazzi. È morto a soli 20 anni Alessio Giannaccari, nella capitale olandese dove si era trasferito da poco più di un mese per fare una nuova esperienza. Nessuna ipotesi viene esclusa dalla polizia che ha ritrovato il cadavere. Neppure quella che possa essersi lanciato sotto un convoglio in corsa o che qualcuno lo abbia potuto spingere. Partito da Lecce, Alessio aveva messo in valigia il suo diploma di maturità e tanto entusiasmo. Ad Amsterdam aveva trovato lavoro come cameriere in un ristorante e sembrava felice. Non amava i social, preferiva usare il telefono per sentire le persone che amava di più. E alla sua amica d’infanzia che aveva chiamato di recente aveva detto di voler tornare presto a Lecce per fare una grande festa con tutti gli amici più cari. Suo padre Ilario, imprenditore nel settore della ristorazione, e sua madre Gabriella, avvocata, sono andati in Olanda per identificare il corpo. Ora sul web corre l’appello a fare luce sui motivi della sua morte: nessuno crede possa essersi suicidato. «Le mie figlie - dice un amico di famiglia - sono convinte che se Alessio avesse avuto qualche disagio lo avrebbe confidato loro sicuramente: “Ci raccontava tutto”, mi hanno detto garantendomi che stava bene. Adesso siamo tutti devastati dal dolore». Quando si è allontanato da casa, Alessio non ha portato con sé documenti d’identità e portafogli. Nell’appartamento che condivideva con altri ragazzi la polizia non ha trovato elementi utili alle indagini. Diplomato in un liceo di Lecce nell’indirizzo economico-sociale, aveva deciso di non proseguire gli studi, almeno per ora, per fare la gavetta all’estero piuttosto che lavorare nelle imprese del padre.

