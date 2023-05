Va in campagna e si perde, 84enne in salvo dopo 20 ore 

È rimasto un’intera notte sotto la pioggia, dolorante e sena la possibilità di chiedere aiuto. Ma la disavventura per Lino Scanu, 84 anni di Riola Sardo, ha avuto fortunatamente un lieto fine: il pensionato nella tarda mattinata di ieri è stato ritrovato dai vigili del fuoco e dai volontari che lo stavano cercando dopo l'allarme lanciato dal figlio.

L’uomo era uscito venerdì pomeriggio per andare a cercare lumache. Intorno alle 20.30 aveva telefonato al figlio dicendogli che stava raggiungendo a piedi la sua Ford Fiesta, parcheggiata in una stradina sterrata, e poi sarebbe rientrato a casa. Da quel momento però è iniziata la brutta avventura: l’anziano, forse a causa di un malore, è caduto e poi non è stato in grado di chiedere aiuto. Il telefonino non aveva linea e così è rimasto per tutta la notte e la mattinata di ieri ferito e disperso nelle campagne fra Riola Sardo e San Vero Milis.

L’allarme è scattato ieri mattina quando il figlio non ha trovato il padre a casa. Ha provato a chiamarlo al telefono, ma il cellulare risultava spento così ha subito avvisato i carabinieri. Immediatamente sono partite le ricerche, con i vigili del fuoco ma anche tanti volontari che hanno setacciato le campagne e tutta la zona compresa fra Putzu Idu e Is benas. Operazioni rese difficili sia per le condizioni meteo che per la presenza di vegetazione piuttosto alta. A fine mattinata tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: Lino Scanu è stato ritrovato, un po’ provato per la nottata all’addiaccio sotto la pioggia e i postumi della caduta, ma ormai il peggio era passato. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA