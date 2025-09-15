VaiOnline
Macomer
16 settembre 2025 alle 01:22

Va fuori strada, denunciato per spaccio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è tradito da solo, con un atteggiamento nervoso e troppo su di giri. Veramente troppo anche dopo essere stato protagonista di un banale incidente stradale. Così un 38enne residente nel Cagliaritano è stato denunciato dalla polizia stradale di Macomer per detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo, era alla guida di una Chevrolet Matiz e viaggiava in compagnia di un’altra persona, è uscito di strada. Sul luogo dell’incidente sono stati inviati gli agenti della Polstrada che però durante i rilievi si sono insospettiti dal suo atteggiamento.

A quel punto gli agenti lo hanno perquisito: all’interno del marsupio hanno trovato i 53 pasticche di Mdma e 2 grammi di ketamina.

Al conducente, risultato anche positivo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stata ritirata la patente per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Istruzione

In classe senza telefono ma con il voto in condotta

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  