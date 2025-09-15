Va fuori strada, denunciato per spaccio 

Si è tradito da solo, con un atteggiamento nervoso e troppo su di giri. Veramente troppo anche dopo essere stato protagonista di un banale incidente stradale. Così un 38enne residente nel Cagliaritano è stato denunciato dalla polizia stradale di Macomer per detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo, era alla guida di una Chevrolet Matiz e viaggiava in compagnia di un’altra persona, è uscito di strada. Sul luogo dell’incidente sono stati inviati gli agenti della Polstrada che però durante i rilievi si sono insospettiti dal suo atteggiamento.

A quel punto gli agenti lo hanno perquisito: all’interno del marsupio hanno trovato i 53 pasticche di Mdma e 2 grammi di ketamina.

Al conducente, risultato anche positivo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stata ritirata la patente per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

