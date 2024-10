Va avanti l’Atletico Cagliari 

Atletico Cagliari 2

Selargius 0

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Simula; Aime (24’ st Morello), Biondi (22’ st Nepitella), E. Secci, Bevere (27’ st Manca); Sanna, Urru; Cuccu, Mereu, Montisci; Caddeo. In panchina Polidetti, A. Secci, Tumatis, Pinna, Farci, Usai. Allenatore Madau.

Selargius (4-3-3) : Cambarau; Bandinu, Capelli, Salis (27’ st Porcu), Casciello; Virdis, Lepore (18’ st Maglione), Felleca; Pisano (1’ st Cannas), F. Argiolas (29’ st Serra), Brai (1’ st Reginato). In panchina Casula, Berti, Mattana, M. Argiolas. Allenatore Giordano.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Reti : pt 18’ Montisci, 27’ Caddeo.

Note : ammoniti Urru, Virdis.



Al Brugnera l’Atletico Cagliari batte il Selargius e, dopo il pareggio nella gara di andata, si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. Decidono i gol di Montisci e Caddeo nel primo tempo.

In avvio di gara i ritmi sono già alti e i padroni di casa collezionano occasioni: al 2’ Cuccu si avventa sul pallone dopo la respinta del portiere ma non riesce a inquadrare la porta. Al 5’ termina alto il sinistro di Caddeo dal limite dell’area piccola. Al 10’ la conclusione di Mereu da fuori viene deviata in angolo da Cambarau. All’11’ Caddeo crossa per Mereu che spedisce di poco a lato di testa. Al 18’ passano in vantaggio i padroni di casa: Montisci riceve la palla in area piccola ed è lesto a ribadirla in rete. Al 21’ il Selargius risponde con un destro da fuori di Casciello bloccato da Simula. Al 27’ arriva il raddoppio: Caddeo approfitta di una disattenzione difensiva avversaria, si invola in contropiede e trafigge il portiere in uscita. Al 41’ Cuccu si invola sulla destra però il tiro angolato viene respinto dal portiere. Dopo un minuto arriva la risposta del Selargius con Fabio Argiolas che serve Felleca, ma la conclusione velenosa viene deviata da Simula sopra la traversa.

Nella ripresa il primo squillo è dell’Atletico: al 2’ Mereu calcia da buona posizione e Cambarau riesce a respingere. Al 7’ Caddeo scappa sulla sinistra e si accentra provando la conclusione che è centrale e respinta coi piedi dal portiere. Al 13’ ancora l’estremo difensore del Selargius si supera su una botta a distanza ravvicinata di Montisci. Gli ospiti vanno vicini al gol al 15’ con un tiro a giro da fuori area di Cannas che termina alto di poco. Al 22’ il tentativo di Maglione termina di poco a lato. Al 34’ Virdis ci prova direttamente su punizione dalla destra ma la palla viene bloccata da Simula. Al 42’ il tiro-cross di Reginato è velenoso e costringe Simula al miracolo. Nel finale i padroni di casa gestiscono il risultato.

