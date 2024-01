Va avanti la strage dei bambini 

Gaza. È l’ennesima piccola vittima innocente della guerra in Medio oriente, tra le migliaia di bambini che hanno perso la vita: una palestinese di appena 4 anni è stata colpita a morte «accidentalmente» dagli agenti israeliani nel corso di un fallito attentato a un checkpoint vicino a Gerusalemme. Un uomo alla guida di un’auto ha tentato di travolgere i poliziotti, che hanno aperto il fuoco uccidendo la bimba che sedeva in un altro veicolo.

Il nipote dello sceicco

Intanto Israele continua a martellare il sud della Striscia dopo aver centrato i suoi obiettivi al Nord: a tre mesi esatti dall’attacco di Hamas gli aerei sono sfrecciati sabato notte tra Khan Younis e Rafah, seminando morte. Decine di civili le vittime, compresi neonati e bambini: almeno 113 palestinesi sono stati uccisi e altri 250 feriti nelle scorse 24 ore - ha fatto sapere il ministero della Sanità della Striscia - facendo salire il bilancio a 22.835 morti dal 7 ottobre. Sotto le bombe è morto anche Ali Salem Abu Ajwa, nipote dello sceicco Ahmed Yassin, che fondò Hamas a Gaza nel 1987 e ne fu il leader spirituale finché non fu ucciso da Israele nel 2004.

Blinken denuncia

Nella regione è in arrivo il segretario di Stato americano Antony Blinken, impegnato in un nuovo tour per cercare una soluzione per Gaza e scongiurare l’escalation con il Libano, da cui anche ieri sono arrivati nuovi razzi. «La situazione per uomini, donne e bambini a Gaza rimane disastrosa. Troppi palestinesi sono stati uccisi, soprattutto bambini», ha scritto su X, «Troppi affrontano sfide incredibilmente difficili in termini di accesso al cibo, all’acqua, alle medicine, agli elementi essenziali della vita». Come testimonia Save the Children annunciando che 10 bambini al giorno (mille in tre mesi) hanno perso le gambe, sottoposti spesso ad amputazioni senza anestesia.

La frenata di Herzog

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, politicamente sempre più sotto assedio in patria e a livello internazionale, intanto minaccia Hezbollah: «Nessun terrorista è immune». E dopo che i falchi del suo governo hanno ipotizzato uno spostamento dei palestinesi fuori dalla Striscia, il presidente israeliano Isaac Herzog in un’intervista alla Nbc lo ha escluso nettamente: questa «non è assolutamente» la posizione di Israele, ma «in una società in cui la libertà di parola è la base del nostro Dna, le persone possono dire ciò che vogliono».

RIPRODUZIONE RISERVATA