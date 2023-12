Va all’asta il miracolo: a Pasqua il crocifisso  sarà in chiesa a Mandas 

«L’asta è stata bloccata. Sono stati avviati i contatti per riportare il crocifisso a Mandas in tempi brevi». Lo ha annunciato il sindaco Umberto Oppus. Il dialogo tra la Sardegna e Londra, il cuore di Sotheby’s, la casa d’aste a cui è stata affidata la vendita del bene, ha prodotto risultati. Il giallo dell’opera trafugata dalla chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore nei primi Settanta (raccontato su L’Unione il 19 novembre scorso), potrebbe avere presto un lieto fine per la gioia dei mandaresi che ormai avevano perso la speranza di ritrovare uno dei simboli della comunità.

Punto d’incontro

Sono in corso interlocuzioni tra il proprietario e la casa d’aste, che ha sede in New Bond Street. Si cerca un punto d’incontro. Il sindaco è ottimista: «La spontanea restituzione del crocifisso d’argento, tenendo conto del fatto che l’opera è stata trafugata, o il trasferimento all’attuale proprietario di una somma in denaro per l’acquisto, in base al valore minimo dell’asta, sono le ipotesi che vengono concretamente valutate». Oppus indica un orizzonte temporale: «Si prevedevano tempi molto lunghi. Ma non sarà così. Penso che entro il prossimo mese di aprile l’opera possa tornare a Mandas». Resta la domanda. Come è stato possibile che un bene così prezioso sia finito nella casa d’aste più famosa del mondo? Un mistero che potrebbe avere questa spiegazione: «Negli anni Sessanta e Settanta non solo nella chiesa parrocchiale di Mandas ma anche nei luoghi di culto di altri paesi sono scomparse tante opere d’arte in seguito a furti su commissione. Di mano in mano, di profitto in profitto, quelle opere sono finite nel mercato nero dell’antiquariato».

Le fotografie

C’è un’altra novità che riguarda il crocifisso. La traccia che porta a Londra ha messo in moto un circuito virtuoso di approfondimenti. «Abbiamo recuperato materiale fotografico che custodisce la memoria della croce d’argento del 1636. Il parroco di Perdasdefogu, don Luca Fadda, originario di Mandas», racconta Oppus, «ha riconosciuto, in una foto pubblicata sul calendario mandarese di alcuni fa, l’opera del Seicento e da quel riscontro abbiamo trovato negli archivi altri preziosi indizi con il contributo della storica dell’arte Alessandra Pasolini». Con un paziente lavoro di ricerca, anche la vicenda del canonico Sisinnio Putzu, il committente dell’opera, ha assunto contorni più chiari. È emerso un dato inequivocabile: al momento di affidare l’incarico aveva chiesto che venisse incisa su una parte del crocifisso la scritta con il suo nome e la data di realizzazione, il 1636. In quell’anno Putzu era procuratore della chiesa di Mandas. Dai documenti analizzati è arrivata la conferma che, oltre al crocifisso che, sino al momento del furto, era al centro dell’altare maggiore della parrocchiale, ha dato impulso all’acquisto di altri argenti sacri che sono ancora nella disponibilità della parrocchia.

Il percorso

Il primo atto dell’asta era previsto il 17 novembre, ma nessun potenziale acquirente si è presentato. Prezzo di partenza: 5.500 euro. I mandaresi avevano tirato un sospiro di sollievo. Ma era necessario scongiurare il pericolo che il manufatto venisse venduto al miglior offerente. Oppus ha chiesto aiuto ai ministri della Cultura e degli Esteri, Sangiuliano e Tajani, e al generale dei carabinieri Francesco Gargaro, al vertice del comando Tutela patrimonio culturale. Da Mandas erano partite le lettere «con la richiesta di un intervento urgente per la restituzione alla comunità dell’opera trafugata e l’attivazione delle procedure per la riassegnazione». L’interesse per le aste di Sotheby’s di un professionista, che lavora per la curia arcivescovile, è stato provvidenziale. «L’architetto Terenzio Puddu», spiega Oppus, «ci ha segnalato che, tra i beni messi all’asta, c’era anche il nostro crocifisso».

La croce, che sembrava perduta per sempre, entro la prossima Pasqua potrebbe essere di nuovo nell’altare maggiore della chiesa di San Giacomo.

