Va Al Verona la sfida della “paura” 

Verona 1

Sassuolo 0

Verona (4-2-3-1) : Montipò 6; Tchatchoua 6 (44’ st Magnani sv), Coppola 6, Dawidowicz 6, Cabal 6; Serdar 6, Duda 5.5; Lazovic 5 (22’ st Bonazzoli 6.5), Suslov 5.5 (44’ st Vinagre sv), Noslin 5 (15’ st Mitrovic 5.5); Henry 5.5 (22’ st Swiderski 7). In panchina: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Centonze, Silva, Charlys. Allenatore Baroni 6.5.

Sassuolo (4-3-3) : Consigli 6; Pedersen 6, Erlic 6, Ferrari 6, Doig 5.5; Boloca 5.5 (22’ st Racic 5.5), Matheus Henrique 4.5, Thorstvedt 5.5 (37’ st Volpato sv); Berardi 6 (15’ st Castillejo 5.5), Pinamonti 5 (37’ st Mulattieri sv), Laurienté 5. In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Bajrami, Obiang, Ceide, Kumbulla, Toljan, Lipani, Defrel. Allenatore Ballardini 6.

Arbitro : Maresca di Napoli 6.5.

Rete : 34’ st Swiderski.

Note : ammoniti Matheus Henrique, Dawidowicz, Castillejo, Cabal, Serdar, Coppola. Angoli: 2-10.

Recupero: 1’; 7’.

Verona. Nella gara della paura un clamoroso errore di Henrique spiana la strada a Swiderski che con un tocco sporco come è destino del campionato dell’Hellas batte Consigli e manda all’inferno il Sassuolo. Gara con poche emozioni, tanti errori e un’apprensione palpabile. Vince il Verona con fortuna ma anche umiltà, per il Sassuolo - con l’esordio in panchina di Ballardini - sconfitta preoccupante.

