Va al Pronto soccorso e viene dimessa: muore 24enne, è giallo 

Domenica sera è andata al pronto soccorso del Santissima Trinità, a Cagliari, per forti dolori allo stomaco. È stata visitata, le è stata somministrata una terapia e poche ore dopo è stata rimandata a casa. Ma lunedì mattina si è sentita di nuovo male, ha chiamato un’ambulanza. Forse ha telefonato anche a casa, per avvertire i familiari. Se è successo, è stata l’ultima volta che i suoi cari l’hanno sentita: Nicoletta Maria Manconi, 24 anni, di Orgosolo, studentessa dell’ultimo anno di Medicina a Cagliari, è andata in arresto cardiaco durante il trasporto verso l’ospedale Brotzu ed è morta. Una vita spezzata a circa 12 ore dalle dimissioni da un’ospedale dove si era presentata per essere curata.

La denuncia

Un dramma che lascia sconvolta una famiglia, che si è rivolta alla magistratura: la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Solo le indagini, e gli accertamenti sul corpo della giovane, potranno dare una prima risposta sulle cause del decesso e stabilire se esistono eventuali responsabilità o colpe del personale dell’ospedale di Is Mirrionis.

La ricostruzione

Nicoletta si era trasferita nel capoluogo per studiare Medicina e seguire le orme della madre, medico tra Mamoiada, Orgosolo e paesi del circondario. Una carriera accademica rigorosa, quella della ventiquattrenne: pochi fronzoli e tanta dedizione su testi e libri che l’avrebbero portata a prendersi cura delle altre persone. Domenica era nella sua abitazione cagliaritana, dove si era trasferita per seguire le lezioni, quando quello che sembrava un malessere gastrointestinale l’ha colpita con violenza. Tanta, che è stato necessario l’intervento in ambulanza per il trasporto in ospedale. La centrale operativa del 118 l’ha indirizzata al Santissima Trinità. I registri dell’ospedale dicono che quando è arrivata all’accettazione non erano ancora le 19. La ragazza, con la competenza che le derivava dai suoi studi, ha descritto i sintomi di quel malessere che la piegava in due. Lamentava nausea e vomiti. Le è stato assegnato un codice giallo: la patologia non è stata sottovalutata, quindi, ma da parte di chi l’ha visitata in prima battuta non è stato riscontrato un imminente pericolo di vita. La presa in carico da parte del reparto risalirebbe a dopo le 20. Ma per avere certezze sulle tempistiche sarà necessario attendere l’acquisizione degli atti da parte degli inquirenti. Il caso è stato trattato come un problema gastrointestinale. Alla ragazza sono state somministrate alcune medicine per via endovenosa. Per un po’ è stata tenuta sotto osservazione. Quando l’allarme sembrava rientrato, è stata dimessa: stando a una prima ricostruzione è successo poco dopo le 23. La studentessa è rientrata a casa. Qui ha trascorso la sua ultima notte. Dopo poche ore i dolori si sono ripresentati. Nuova chiamata al 118 e ancora un’ambulanza per soccorrerla. Stavolta la destinazione sarebbe dovuta essere il Brotzu. Corsa inutile: il cuore di Nicoletta Manconi ha smesso di battere per sempre lunedì mattina. Tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

L’azienda sanitaria

La notizia della sua morte ha circolato prima nei corridoi della facoltà di Medicina, tra i colleghi affranti, che in quelli della Asl 8, che gestisce il Santissima Trinità. Il direttore sanitario Roberto Massazza assicura che «l’azienda, quando verrà informata ufficialmente, si metterà a disposizione della magistratura per fornire ogni elemento utile alla ricostruzione di quanto accaduto». E aggiunge che «verrà anche avviata una indagine interna».

