Va al Pevero il titolo sardo a squadre 

Dopo sei anni di attesa, la squadra del Pevero Golf Club torna a sedersi sul trono del campionato sardo a squadre. Nello scorso weekend, la formazione composta da Gian Mario Azara, Pier Paolo Cassitta, Angelo Filigheddu e Gian Mario Filigheddu si è imposta al cospetto di ben 52 team nei Campionati regionali a Squadre della Federgolf, ospitati a Narbolia dall’Is Arenas Golf. Al secondo posto, la squadra di Is Molas Golf Club, una delle favorite, con Simone Bachis, Francesco Vincis, Francesco Mambrini e Lorenzo Scalas.

Esito capovolto in campo femminile: tra i sei quartetti in lizza, a trionfare sulle 18 buche del percorso oristanese sono state, per Is Molas, Roberta Montisci, Rossana Del Vecchio, Brigitte Latif ed Elisabetta Miglior, che hanno avuto la meglio sul team del Pevero Golf, composto da Vittoria Tali, Raffaella Parisi, Savina Pinducciu e Guenda Valeria Preti Moavero.

Il circolo di Porto Cervo aveva già ottenuto un mese fa (in casa) il titolo maschile di Doppio, grazie a Gianfranco Zola e Angelo Filigheddu. Ora si attende il clou stagionale, il campionato sardo individuale, che si giocherà a Is Molas il 6-7 settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA