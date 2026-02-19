VaiOnline
Europa League.
20 febbraio 2026 alle 00:16

Va al Bologna il primo round 

Brann 0

Bologna 1

Brann (4-3-3) : Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt (35' st Dragsnes), Ingason (24' st Pedersen), Sorensen, Myhre, Mathisen (35' st Finne), Holm, Thorsteinsson (35' st Haaland). In panchina Nilsen, Klausen, Sande, Eikrem, Remmem, Holten. All. Alexandersson.

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda, Moro (30' st Sohm), Freuler, Ferguson (30' st Pobega), Bernardeschi (1' st Orsolini), Castro (1' st Dallinga), Cambiaghi (42' st Rowe). In panchina Ravaglia, Pessina, Heggem, Casale, Joao Mario, Odgaard, Dominguez. All. Italiano.

Arbitro : Obrenovic (Slo).

Rete : nel pt 9' Castro.

Il Bologna passa a Bergen, sul campo del Brann e prova a ipotecare il passaggio agli ottavi di Europa League. La squadra di Italiano torna a vincere due partite di fila e dà continuità al successo di Torino in campionato per provare ad archiviare definitivamente la crisi che la attanagliava da dicembre. Il primo passo per raggiungere una tra Friburgo e Roma è compiuto e c'è la firma ancora una volta di Castro. Tra una settimana, alle 21, al Dall'Ara, la gara di ritorno.

In Europa League, dunque, il Bologna si ritrova e agguanta l'ottavo risultato utile dopo un girone chiuso con una sconfitta, tre pareggi e quattro vittorie. Tra i pareggi, quello casalingo proprio col Brann: questa volta in parità numerica e i rossoblù passano. Si gioca sotto zero e su un campo rovinato dalle nevicate e dal ghiaccio dei giorni scorsi, ma la squadra di Italiano interpreta le condizioni e si adegua: calcio diretto, fatto di lanci lunghi e battaglie fisiche. Il gol al 9’: Castro sfrutta con una sovrapposizione su Cambiaghi il cambio campo di Bernardeschi sugli sviluppi di un calcio piazzato, ruba il tempo a De Roeve e Knudsen e di sinistro, decentrato sul lato sinistro, batte Duyngeland con un diagonale rasoterra.

