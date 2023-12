Va ad Auriemma (narrativa)  e Contu (giornalismo) il Cambosu 

Immergersi in un viaggio avventuroso nella storia collettiva d'Italia insieme a quella intima di una famiglia e, poi, un mistero ambientato nella Cagliari del sedicesimo secolo in una storia ispirata a Miguel de Cervantes, sono gli argomenti vincitori del Premio letterario nazionale Salvatore Cambosu, contenuti rispettivamente ne “I libri si sentono soli” del direttore dell’Ansa Luigi Contu, La nave di Teseo, vincitore nella sezione Giornalismo, e ne “La lama d'inchiostro” di Ciro Auriemma, Piemme, vincitore della Narrativa.

Candidati

La cerimonia di premiazione del concorso (arrivato alla quinta edizione e organizzato ogni due anni dalla Fondazione Cambosu) si è tenuta ieri pomeriggio al Centro polifunzionale Franco Pintus di Orotelli insieme alla giuria composta dalla presidente Neria De Giovanni e Duilio Caocci, Simona De Francisci, Tiziana Grassi, Dante Marianacci. A partecipare sono stati vari nomi conosciuti del mondo del giornalismo e della narrativa come, oltre ai due vincitori, Luciana Borsatti con “Iran. Il tempo delle donne” (Castelvecchi), Agnese Pini con “Un autunno d’agosto” (Chiarelettere), per la sezione Giornalismo. E per la Narrativa: Marco Buticchi con “L’oro degli dei” (Longanesi) e Alessandro De Roma con “Grande terra sommersa” (Fandango).

Le motivazioni

La scelta dei vincitori è stata definita dalla presidente della giuria De Giovanni «laboriosa, con una proposta di titoli e autori estremamente validi». Aggiunge: «Il vincitore della sezione Giornalismo, Luigi Contu, ha saputo ripercorrere attraverso la biblioteca di famiglia, pagine della storia privata e pubblica del nostro recente passato». Mentre per il vincitore della sezione Narrativa, De Giovanni ha detto: «Ciro Auriemma ci ha regalato un sontuoso romanzo storico dove alla documentata presenza storica a Cagliari di Miguel de Cervantes ha unito la fantasia di un noir avvincente». I premiati, commossi e stupiti hanno detto: «Totalmente inaspettato, un onore che fa tremare le gambe». Il libro di Luigi Contu è diventato una mostra itinerante e lavoro teatrale. Ai due premiati si è aggiunto anche uno dei più apprezzati cantautori sardi, Piero Marras, che ha ricevuto il Premio speciale della Fondazione Cambosu.

Reazioni

Dichiara l'artista: «Ora voglio musicare le poesie sarde per portarle nelle scuole». Il Premio è organizzato dalla Fondazione Cambosu con il patrocinio del Comune di Orotelli, del Consiglio regionale della Sardegna con il contributo dell'assessorato regionale alla Cultura. «A nome mio e della Fondazione esprimo il più vivo compiacimento per la buona riuscita del premio - afferma il presidente della Fondazione, Angelo Sirca -. Il lavoro fatto ha avuto il suggello col premio a due autori di spessore come Ciro Auriemma e Luigi Contu. Col riconoscimento a Piero Marras si è voluto omaggiare un cantautore, poeta, che con la sua musica accompagna i cittadini sardi del mondo». A intervallare i momenti di premiazione è stata la lettura da parte degli alunni delle scuole di Orotelli, di alcuni brani dello scrittore orotellese, tra cui Miele Amaro che nel 2024 compirà 70 anni dalla sua prima edizione, e “Una stagione a Orolai”.

RIPRODUZIONE RISERVATA