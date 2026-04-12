va a torres e academy l’andata delle semifinali 

Le semifinali di C Unica si aprono nel segno delle formazioni in orbita Dinamo. Torres e Academy non steccano, aggiudicandosi le rispettive gare 1 contro Aurea e Sant’Orsola. Più combattuto il successo dei rossoblù, risolto nel finale grazie alla solidità difensiva e ai liberi di Casu; più netto quello dell’Academy, trascinata da un ispirato Marco Antonio Re. Nel weekend in programma Gara 2 al PalaSimula.

Nel primo confronto della finale playout, Ozieri fa valere il fattore campo e supera Ferrini. ( ro.r. )



Ozieri-Ferrini 82-70

Demones Ozieri : Cordedda 7, Poloni 19, Aisoni, Carletti 8, Polo ne, Bittau 1, Saba 13, Serra 18, S. Monaco 7, C asu 2, G. Monaco 7, Fara. Allenatore Cadoni

Pisano Arr. Quartu : Murgia 2, Pedrazzini 4, Mat. Sassaro 7, Saba 2, Piras 10, Pisu 14, Saddi 14, Diana 5, Fancello, Madau ne, Taccori 2, Marras 10. Allenatore Marco Sassaro

Parziali : 15-15; 45-38; 69-52

Dinamo-S. Orsola 81-69

Dinamo Academy : Brunu 4, Cubeddu 5, Moscaritolo 2, Giordo 5, Cecchini 8, Meschini 16, Re 22, Panai, Ganga, Cipriano 13, Correddu, De Rosas 6. Allenatore Sassu

Tavoni Sassari : Vargiu 2, Gueye 4, Angius 11, Bertolini 11, Aroni 8, Camboni ne, Raffo 7, Peruzzi 7, Casu 8, Scanu Ma- nunta 6, Barabino 5. All. Ruiu

Parziali : 17-10; 35-27; 61-44

Torres-Aurea 68-62

Sef Torres : N. Pitirra ne, Pricchiazzi 4, Perino ne, E. Pitirra 14, Giua 5, Calzaghe ne, Dell'Erba 4, Denti 2, D'Elia 14, Casu 18, Barabino, Pompianu 7. All. Mura

Fisiokons Sassari : G. Langiu 11, Desole 19, Sanciu, L. Langiu 6, Matta 6, Fumanti 4, Sanna, F. Basoli 12, Usai, Sall 4, Fadda ne, Macciocu ne. Allenatore C. Basoli

Parziali : 26-17; 38-36; 51-43

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