Due volti della Sardegna. Uno rigoroso e l’altro creativo, uno accademico e l’altro istrionico, entrambi profondamente rappresentativi dell’identità isolana. E accomunati dal riconoscimento conferito dal Rotary Club di Sassari nel nome dell’ingegner Francesco Sisini: il 33° Parajo d’Oro, a 58 anni dall’istituzione del premio, va alla professoressa Giuseppa Tanda e all’attore Benito Urgu. La giuria parla per la docente di «una vita consacrata alla ricerca, all’insegnamento e alla tutela del patrimonio archeologico sardo, svolti con rigore scientifico, passione e continuità, unendo l’autorevolezza della ricerca accademica alla conoscenza diretta del territorio e alla capacità di restituirne il valore storico e culturale». Di Urgu viene sottolineato che «la sua lunga carriera ha avuto come tratto distintivo un legame profondo e autentico con la Sardegna», riconoscendo all’attore di aver «raccontato l’Isola, la sua gente, la sua lingua, le sue tradizioni, i suoi caratteri e i suoi diversi accenti non da osservatore esterno, ma dall’interno, incarnandone ritmi ed espressività con naturalezza e orgoglio».

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