Va a scuola da sola, la madre è morta 

Frosinone. «Sono venuta da sola perché mamma è caduta e non si rialzava». Queste le parole che una bimba di sette anni ha detto alle maestre che l’hanno vista arrivare a scuola, un istituto a Piedimonte San Germano, non accompagnata dalla mamma come succedeva ogni giorno. Le insegnanti hanno telefonato a casa della piccola ma non rispondeva nessuno. Poi hanno chiamato il papà - un operaio che proprio ieri tornava al lavoro dopo un mese di cassa integrazione - che si è precipitato a casa e ha trovato la moglie morta sul pavimento. La donna aveva preparato la bambina per accompagnarla a scuola come tutte le mattine e subito dopo ha avuto il malore che l’ha uccisa. A confermare che si è trattato di una morte naturale è stato il personale del 118, che è intervenuto con un’ambulanza dopo la telefonata del marito. Ma all’arrivo dei soccorritori la donna era già morta.

RIPRODUZIONE RISERVATA