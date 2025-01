Va a Quintero e Sanders la prima tappa 

BISHA. L'americano Seth Quintero, al volante di una Toyota, ha vinto la prima tappa delle auto della Dakar, in Arabia Saudita. Ha percorso i 413 km cronometrati del percorso in 4 ore 35’08” e ha preceduto di 45” il francese della Mini Guerlain Chicherit, dato in un primo tempo vincitore dagli organizzatori. Il campione uscente Carlos Sainz, su Ford, si è piazzato settimo, mentre il cinque volte vincitore della Dakar Nasser al-Attiyah, qatarino in passato bronzo olimpico nel tiro a volo, è arrivato soltanto ventesimo. «Ma non ho voluto correre il minimo rischio, non era facile», ha tenuto a dire dopo l'arrivo.

Tra le moto, ha vinto in 4h41’27” Daniel Sanders, in sella a una Ktm, che si era imposto già imposto giovedì nel prologo. Il trentenne australiano ha preso la testa al km 151 e non ha più mollato la prima posizione, tallonato dallo spagnolo della Honda Tosha Schareina fino al 330° km, prima che questi sbagliasse un tratto del percorso, lamentandosi poi del roadbook . Alla fine Sanders ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 2’04” sul vincitore della Dakar dello scorso anno, Ricky Brabec, su Honda. Terza, a 2'26" la Hero del campione del mondo in carica Ross Branch.

RIPRODUZIONE RISERVATA