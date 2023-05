Va a pescare al fiume, muore ex muratore 

Tragedia ieri nella campagne di Fonni, dove un muratore in pensione ha perso la vita durante una giornata di pesca. L’uomo, Salvatore Meloni, è stato trovato nel pomeriggio senza vita riverso nelle acque del rio Monte Novu. Ancora non si hanno certezze sulle cause del decesso, se si sia trattato di un malore fatale o se sia scivolato battendo la testa. Meloni era uscito di buon mattino per andare a fare una battuta di pesca in un fiume, a Monte Novu, in una zona impervia e dove era stata altre volte.

Una giornata normale per l’ex muratore come aveva fatto diverse volte. Lui conosceva bene la zona. La battuta di pesca sarebbe dovuta terminare per l’ora di pranzo. Ma nel primo pomeriggio, attorno alle 15, non vedendolo tornare a casa, la moglie si è preoccupata. A trovarlo riverso senza vita la figlia insieme ad un amico medico che sono andati a cercarlo. (f. le.)

