va a melis e zucca la cagliari-poetto 

Diego Melis, nuotatore non ancora quindicenne di Serrenti (e dell’Atlantide), conquista la Cagliari-Poetto nella versione Mezzofondo: 3,8 km nuotati in 55’43”, 10” più veloce di Francesco Sannino (classe 2009), il suo rivale più credibile. Dopo 2’33” ha toccato il giovanissimo (classe 2011) esperino Matteo Moi. Tra le donne, Valeria Zucca (All Together) ha bissato in 58’10” il successo del Miglio Sprint, precedendo di 33” la Junior Matilde Mascia (Atlantide) e di 42 l’esperina Rebecca Damasi (Ragazze).

Sul nuovo traguardo all’interno dello stabilimento del Comando Militare Esercito Sardegna, l’Esperia ha preso i due successi tra i Master con Matteo Ortu (M35) in 55’49” e Laura Piredda (M20) in 1.09’43”.

Per il Nuoto Club Cagliari, che ha organizzato la prova, l’appuntamento è al 26 luglio. di mattina la classica Cagliari-Poetto di fondo sulla distanza di 8 km e di pomeriggio il Miglio Sprint del Trofeo Sant’Elia, a Calamosca. ( c.a.m. )

Podi maschili. Agonisti : 1. Diego Melis (Atlantide Cagliari), 2. Francesco Sannino (Aquatic Team Freedom), 3. Matteo Moi (Esperia). Master : 1. Matteo Ortu (Esperia), 2. Massimo Fanni (RN Cagliari), 3. Luca Naccarato (id.)

Podi femminili. Agoniste : 1. Valeria Zucca (All Together), 2. Matilde Mascia (Atlantide Cagliari), 3. Rebecca Demasi (Esperia). Master : 1. Laura Fernanda Piredda (Esperia), 2. Miriam Anna Faggian (Aquatic Team Freedom), 3. Lorenza Barani (Lerici Nuoto Master).

RIPRODUZIONE RISERVATA