Va a fuoco un’auto parcheggiata, notte di paura nel centro storico 

Paura nella notte a Sardara: un’autovettura parcheggiata in una strada del centro storico ha preso fuoco e le fiamme si sono levate altissime minacciando alcune abitazioni della zona.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco arrivati da Sanluri e dei carabinieri della Compagnia di Villacidro accorsi per gestire la sicurezza dei soccorsi e bloccare l’accesso delle altre auto, ha permesso di spegnere le fiamme in poco tempo.

Nessun ferito, nessun danno alle case: è il bilancio finale dopo tanta apprensione. Resta soltanto lo scheletro della vettura, completamente distrutta dalle fiamme.

Immediatamente sono partite le indagini per capire i motivi del rogo. Stando a un primo rapporto tecnico dei vigili del fuoco, non dovrebbe trattarsi di un atto incendiario ma di un rogo di natura accidentale. La vettura appartiene a una casalinga Cinzia Sabiu, 49 anni, che in quel momento era in casa insieme ai familiari e ha dato l’allarme.

Due auto a fuoco anche a Villanovaforru , appartenenti a marito e moglie. Erano parcheggiate per la strada e anche in questo caso si esclude un attentato. Potrebbe trattarsi di corto circuito. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA