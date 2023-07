Va a fuoco un carico di fieno 

Si sono vissuti attimi di paura ieri pomeriggio a Lula per un incendio scoppiato su un carico di balloni di foraggio sopra il carrello di un trattore, in transito nel centro del paese. Numerose le rotoballe bruciate per autocombustione. Le fiamme si sono levate alte nella piazza principale del paese, dinanzi la chiesa di Santa Maria Assunta.Per fortuna alcuni vicini di casa si sono accorti in tempo delle fiamme e si sono dati da fare con l’ausilio di pompe dai cortili e dalle abitazioni circostanti. Naturalmente hanno subito avvertito il Corpo forestale e gli operai di Forestas. A quel punto sono accorse squadre e autobotti in dotazione all’antincendio, intervenuti in pochi minuti. Per domare le fiamme sono intervenuti anche i vigili del fuoco giunti da Nuoro che hanno evitato danni al rimorchio. (m. d.)

