Va a fuoco un capannone di elettrodomestici 

Potenza. Una notte di fiamme e di paura nell’area industriale di Melfi, in provincia di Potenza: un incendio di vaste dimensioni ha gravemente danneggiato un capannone di proprietà della società “Mossucca Logistica e trasporti” che opera nel’indotto Stellantis. I Vigili del fuoco hanno lavorato per quasi 15 ore per spegnere i roghi divampati all’interno e per bonificare lo stabilimento dove sono stoccati diversi materiali, tra cui anche degli elettrodomestici. Nessuno è rimasto ferito perché l’azienda era chiusa per il periodo festivo. I primi riscontri effettuati dai tecnici dell’Arpab (l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), subito contattati dal sindaco della città lucana, Giuseppe Maglione, hanno fornito rassicurazioni sui parametri della qualità dell’aria, che sarebbero rimasti nella norma. Nelle prossime ore, tuttavia, saranno esaminati altri dati.

Dalle indagini dei Carabinieri è finora emerso che all’esterno dello stabilmento - posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Potenza - non sono stati trovati inneschi. Un elemento che potrebbe allontanare l’ipotesi della pista dolosa, che comunque resta in piedi. Anche perché l’attenzione degli investigatori è indirizzata verso un’altra circostanza: lo scorso 20 agosto, a poche centinaia di metri di distanza, un incendio simile distrusse un deposito preso in affitto dalla stessa ditta.

