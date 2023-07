Va a comprare meloni, arrestato per evasione 

Doveva restare in casa con il braccialetto elettronico alla caviglia perché sospettato di stalking nei confronti di una ragazza, ma ha pensato bene di uscire dalla sua abitazione per attraversare la strada e andare a prendere alcuni meloni dal vicino. Alessio Sarritzu, 34enne, è stato così arrestato dai carabinieri con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari, finendo con l’essere condannato a 10 mesi di reclusione dalla giudice del Tribunale, Lucia Perra.

A dare l’allarme è stato proprio il dispositivo elettronico che il 34enne era obbligato a portare alla caviglia, poiché sospettato di atti persecutori. Stando a quanto ricostruito nell’udienza di convalida, Sarritzu – difeso dall’avvocato Luigi Porcella – era uscito di casa per attraversare la strada e andare nel terreno del vicino a prendere qualche melone, convinto che il raggio di ricezione del dispositivo gli consentisse lo spostamento. In realtà, non appena uscito di casa, i carabinieri della Compagnia guidata dal comandante Michele Cerri hanno subito saputo della violazione, inviando una pattuglia a casa del sospettato. Il timore degli inquirenti, e della sostituta procuratrice di turno, Diana Lecca, era che si allontanasse per tornare a perseguitare la ragazza che l’ha denunciato.

Una volta trovata, il 34enne è stato arrestato per evasione. Ieri mattina c’è stata la convalida degli atti, con il difensore Porcella che ha spiegato l'accaduto al pubblico ministero e alla giudice Perra, ottenendo così una condanna – in abbreviato – a 10 mesi. Terminato il processo l'imputato è così potuto tornare a casa, evitando conseguenze più gravi.

