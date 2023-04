Va a casa dell’ex moglie: 58enne nei guai 

Aveva l’obbligo di non avvicinarsi alla casa familiare e ai luoghi frequentati dall’ex moglie. Un commerciante di 58 anni di Sestu non ha invece rispettato l’ordine del giudice del Tribunale di Cagliari che ne ha ora disposto gli arresti domiciliari. Sono stati i carabinieri della stazione di Sestu ad eseguire l’ordinanza firmata dal Giudice per le indagini preliminari al quale giorni prima i militari avevano consegnato un rapporto dettagliato sulla vicenda. Per lui la situazione si è ulteriormente aggravata e d’ora in poi non potrà neppure uscire dalla propria abitazione.

Il commerciante, secondo l’accusa, pochi giorni fa si era reso protagonista della violazione di un precedente provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex coniuge. In sostanza, nonostante fosse stato allontanato dall'abitazione condivisa con la donna che perseguitava, aveva continuato a cercare di contattarla, reiterando comportamenti che avrebbero reso la vita in comune ormai intollerabile.

Episodi che ormai si stanno moltiplicando in tutto l’hinterland fra maltrattamenti a mogli, figli e viceversa a genitori con indagini, denunce e anche arresti sempre più numerosi. E anche con l’intervento dei servizi sociali dei Comuni di residenza dei protagonisti di queste vicende.

