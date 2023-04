Va a casa della madre nonostante il divieto: denunciato un 33enne 

Accusato in passato di maltrattamenti in famiglia con l’obbligo di non mettere piede nell’abitazione dei familiari. Una disposizione che avrebbe violato provocando un nuovo intervento dei carabinieri. È successo a Selargius dove i militari della stazione hanno indagato e ora denunciato il presunto responsabile dell’episodio, un 33enne. Contro di lui l’accusa di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il giovane era già stato sottoposto alla misura cautelare personale dell'allontanamento della casa familiare con un provvedimento del 31 dicembre scorso, emesso dal Gip presso il Tribunale di Cagliari per maltrattamenti in famiglia.

Le vittime dell’indagato, sarebbero state la stessa madre e la sorella.I tre convivevano in un'unica abitazione. Una situazione insostenibile che aveva convinto la magistratura a imporre al giovane l’obbligo di non avvicinarsi all'abitazione di famiglia. Il 9 aprile scorso il giovane sarebbe ritornato arbitrariamente nell'abitazione, senza essere stato in alcun modo autorizzato dileguandosi poi prima dell'arrivo dei carabinieri il cui soccorso era stato richiesto dalla madre dello stesso indagato. Le indagini sono state svolte sotto le direttive del maresciallo Daniel Lombardi, comandante della stazione che ha consegnato un nuovo rapporto sull’accaduto alla Procura. (ant. ser.)

