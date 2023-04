Uxoricidio, il medico resta in cella  

BOLOGNA. Si discuteva solo delle esigenze cautelari e non si è entrati nel merito delle accuse, ma nonostante l’anno e mezzo trascorso dal presunto omicidio, per il tribunale della Libertà Giampaolo Amato deve rimanere in carcere. I giudici hanno respinto il ricorso dei difensori del medico 64enne, confermato l'ordinanza di custodia cautelare del Gip, Claudio Paris, ed eseguita l'8 aprile per l'omicidio premeditato della moglie Isabella Linsalata, 62 anni, anche lei medico, trovata morta in casa fra il 30 e il 31 ottobre 2021.

Secondo la Procura, la donna sarebbe stata assassinata con sostanze sedative e psicotrope, sevoflurano e midazolam. Amato, difeso dagli avvocati Cesarina Mitaritonna e Gianluigi Lebro, risponde anche di peculato e detenzione illecita di farmaci psicotropi, oltre che di aver ucciso in maniera simile la suocera, Giulia Tateo, morta 22 giorni prima della figlia. Per quest'ultima ipotesi le indagini sono in corso e il secondo presunto omicidio non è argomento della misura di custodia.

