Uve ottime, ma cala la produzione 

Sotto il sole cocente di un settembre sempre più estivo, partono anche nel centro dell’Isola le prime vendemmie. Stime di produzione in calo secondo l’ultimo report di Coldiretti, ma qualità delle uve ottime, come da tradizione. Annata molto faticosa per gli operatori che hanno dovuto fare i conti con le abbondanti piogge di maggio e giugno, attacchi di peronospora, forti sbalzi termici, temperature elevate e la siccità.

A Mamoiada

«La Sardegna è davanti ad annate anomale - dice Andrea Sedilesu della storica cantina di Mamoiada - ma le difficoltà sulla produzione (non sulla qualità) dovranno essere utili come punto di riferimento per metterci in moto e contrastare gli eventi avversi».

Ortueri, Meana e Atzara

Intemperanze del clima che anche nell’area della doc Mandrolisai hanno portato a una riduzione delle produzioni ma non hanno inciso sulla qualità delle uve considerata dai viticoltori elevata. Una situazione confermata dalle prime vendemmie delle uve per i vini bianchi e per i rosati già iniziate a Ortueri. «La quantità è sicuramente meno con differenze a seconda della zona, ma la qualità è certamente ottima», dice Luigi Murru di Sorgono, produttore del Mandrolisai doc “Quarantesimo Parallelo”, vino inserito di recente nella guida VinoDaBere dei migliori vini della Sardegna. «A Meana certe varietà hanno sofferto più di altre per il clima, in particolare il cannonau - spiega Giuseppe Demuru dell’azienda Universum, produttore dell’etichetta Cannone 999 - abbiamo dovuto lavorare molto per preservare le uve sane, ma sono certo che avremo un vino eccellente». «Nonostante sia stata un’annata più impegnativa per piogge, grandine e siccità, la qualità è ottima - dice l’enologa Antonella Pisu della pluripremiata cantina di Atzara “La dolce vigna” -. In questi ultimi anni la siccità non è più un’emergenza ma una costante, un problema da affrontare. L’irrigazione nei nostri territori collinari costituiti da piccoli appezzamenti intervallati da sugherete e pascoli è un tema molto complesso, quella mirata aiuta ma si deve andare oltre la semplice ricerca dell’acqua dalla falda. In un futuro prossimo si avrà la necessità di creare dei bacini idrici. Nell’immediato si può fare una gestione differente della chioma della vite e sviluppare piante più resistenti alla siccità».

