Uva, pesche, pomodori: Caronte mette in ginocchio l’agricoltura dell’Isola 

Un terzo del raccolto bruciato a causa del gran caldo dell’ultima settimana e «potrebbe andar peggio se le condizioni meteo non cambiano»: a Castiadas i viticoltori – circa quaranta sparsi fra le varie borgate – sono in ginocchio. Le temperature infernali degli ultimi giorni hanno danneggiato la gran parte dei grappoli. Gianluca Falco, due ettari e mezzo in località Sitò, mostra i filari cotti dal sole: «Se va bene, dei 120 quintali di produzione media annua questa stagione arriviamo a 80. E le spese aumenteranno perché prima della vendemmia occorrerà ripulire il vigneto dall’uva bruciata». Trenta per cento, la media dei danni. C’è chi è arrivato al 50 (è il caso di Luciano Casula: 1,5 ettari di vigneto) e chi ha avuto danni anche ad altre colture: «Sarò costretto a rinunciare alla metà della produzione dei fichi», calcola Fabio Barbato, giovane agrumicoltore premiato da Coldiretti. Il Comune ha dichiarato lo stato di calamità naturale: il sindaco Eugenio Murgioni parla di «perdite pesanti». Giorgio Demurtas, presidente provinciale della Coldiretti, conferma: «A Castiadas, dove si concentra la maggior parte delle vigne del Sarrabus, i danni in media superano il 30 per cento».

Anche nel Campidano il quadro è disastroso. L’afa ha colpito soprattutto (ma non solo) i vigneti non irrigati, danneggiando prima le foglie e poi i grappoli. «I danni maggiori – riferisce Giuseppe Farci, presidente della Cantina di Quartu e della Coldiretti di Maracalagonis – a “Mitza de Fonnai”, Saini, “Sa pira”, dove sono andati a male i vermentini, la monica e il cannonau. Non sono in grado di fare ancora una stima precisa. Posso azzardare punte del 25 per cento. Il caldo ha danneggiato anche le coltivazioni del melone e del pomodoro». Danni vengono segnalati anche nei vigneti di Sinnai , Settimo , Quartu , Quartucciu , Selargius .

Male anche il Parteolla. «La situazione è molto seria», dice il presidente della Cantina di Dolianova , Sandro Murgia: «Molti vigneti sono stati bruciati da sole e umidità, alcune produzioni sono compromesse e il caldo continua». A complicare la situazione l’assenza nel territorio di un sistema irriguo (di recente la Regione ha stanziato 8 milioni di euro per realizzarne uno): «Noi abbiamo i nostri pozzi – dice Valentina Argiolas, responsabile marketing delle cantine di famiglia a Serdiana – ma non c’è acqua a sufficienza. Siamo seriamente preoccupati». Secondo Francesco Deledda, agronomo delle Cantine Argiolas, «lo scorso anno il caldo era cominciato a maggio e le piante avevano avuto il tempo di acclimatarsi, quest’anno è arrivato all’improvviso».

Danni anche nel territorio di Carbonia . Emanuele Lenzu, dell’azienda agricola Ercole Lenzu con i vigneti nell’agro di Bacu Abis, dice che «il 10 per cento dei grappoli è stato bruciato», mentre Ignazio Mura, manager della EuralSulcis, con vigneti fra San Giovanni e Palmas Suergiu , denuncia «perdite del 15 per cento, ma so di produttori locali con danni superiori. Chiederemo il risarcimento». Luciano Marica, di Sant’Anna Arresi , spiega che nelle sue vigne, tra Porto Pino e Villaperuccio , «molta uva ormai in fase di colorazione è andata bruciata».

A San Sperate , dice Giovanni Schirru, coltivatore, «le pesche stanno cuocendo sugli alberi, non sappiamo cosa fare. In pieno campo siamo arrivati a 51 gradi. I frutti non riescono più a crescere». Stesso quadro nei pescheti di Sarroch : il troppo caldo sta facendo restringere gli stami delle foglie degli alberi. «Un meccanismo di difesa», spiega Fabio Cois.

Tra Villasor e Serramanna il problema si acuisce visti i problemi di approvvigionamento idrico: carciofi, meloni e pomodori, in pochi minuti senza acqua, rischiano danni gravissimi. (g. a. – r. s. – c. z. – a. s. – f. mu. – m. p. – i. m.)

