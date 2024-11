Utilizzo dei locali della chiesa, accordo parrocchia-Comune 

Gli amministratori comunali di Arborea potranno ancora utilizzare i locali di proprietà della parrocchia anche il prossimo anno dietro un compenso totale di 3mila euro. È quanto prevedere l’accordo che pochi giorni fa il Comune ha rinnovato per quanto riguarda l’utilizzo dei locali di proprietà della chiesa, in piazza Maria Ausiliatrice. Questo perché l'amministrazione è sprovvista di spazi per ospitare un considerevole numero di persone in occasione di assemblee, iniziative culturali e artistiche, convegni e manifestazioni. L'accordo prevede che la parrocchia conceda in uso al Comune i locali per massimo 18 giornate annue definite di comune accordo con la parrocchia. Le spese di organizzazione delle iniziative sono a totale carico dell'amministrazione comunale mentre la parrocchia si dovrà occupare delle spese relative alle utenze, al servizio di pulizia e di manutenzione ordinaria, ai servizi di apertura, assistenza di sala, custodia e chiusura, messa a disposizione di personale tecnico e service. Il corrispettivo di 3mila euro dovrà essere versato in due rate. Nel documento si legge che l'amministrazione Comunale non organizzerà manifestazioni incompatibili con la natura e la missione della parrocchia. ( s. p. )

