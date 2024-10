Utilitaria si schianta su un’auto dei carabinieri: due feriti 

Incidente stradale ieri pomeriggio all’incrocio tra le vie Cagliari e Sicilia dove di sono scontrate una pattuglia dei carabinieri e una Renault Clio.

Niente di grave per fortuna: uno dei due militari che viaggiava sull’auto di servizio e che era impegnato in un servizio di prevenzione in città, è rimasto leggermente ferito. Come il conducente dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente. I due sono stati subito soccorsi, caricati sulle ambulanze e accompagnati in ospedale in codice giallo. Hanno riportato escoriazioni e contusioni varie.La prognosi sarebbe di pochi giorni di cure per entrambi i feriti. Danni invece per la Clio e per l’auto dell’Arma.

Sul posto, è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Quartu che ha effettuato i rilievi di legge cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di verificare le eventuali responsabilità. In merito nessuna indiscrezione. I vigili urbani hanno provveduto anche alla messa in sicurezza della strada consentendo poi la ripreso del traffico.

Raccolte anche diverse testimonianze che potrebbe chiarire meglio la dinamica dello scontro che si è verificato nel tardo pomeriggio in una strada particolarmente trafficata.

