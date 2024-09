Utilitaria prende fuoco durante la marcia, arrivano i pompieri 

Soltanto l’intervento tempestivo di una squadra dei Vigili del fuoco ha evitato l’esplosione di un’utilitaria che, durante la marcia, ha preso fuoco ieri nel primo pomeriggio sul ponte Vittorio, in viale Campioni d’Italia 1969-70, a due passi dallo stadio Amsicora. Mentre il traffico è rimasto paralizzato, dalla caserma di viale Marconi sono giunti in pochi minuti i mezzi di soccorso. I pompieri hanno domato il rogo prima che avvolgesse l’intera utilitaria e, soprattutto, raggiungesse il serbatoio del carburante.

L’allarme è scattato verso le 16, quando diversi automobilisti di passaggio hanno telefonato al numero unico per le emergenze uno-uno-due per segnalare che, durante la marcia, dal cofano motore si è diffusa una coltre di fumo. Poco dopo sono partite le fiamme, che i pompieri giunti con un mezzo carico d’acqua hanno domato. In pochi minuti, l’operazione di soccorso era conclusa senza feriti e nemmeno intossicati dal fumo.

La Renault Clio bianca è stata rimossa da un carro attrezzi, che l’ha trasportata in un deposito di veicoli gravemente danneggiati. Probabilmente dovrà essere rottamata.

