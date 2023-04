Utilitaria distrutta da un incendio nella notte: la polizia indaga sul possibile attentato 

Quando sono giunti sul posto, allertati dalla chiamata di alcuni abitanti del quartiere, i vigili del fuoco della stazione di Olbia non hanno potuto fare altro che sedare le fiamme, ma non sono riusciti a evitare che il fuoco distruggesse interamente un’autovettura. Poco dopo la mezzanotte di ieri, una squadra di pompieri è accorsa in via Quasimodo, nel quartiere di Olbia Mare, dove un’utilitaria di proprietà di un cittadino straniero extracomunitario è andata completamente distrutta dalle fiamme, nonostante il tempestivo intervento della squadra partita dalla sede in zona Basa. Gli uomini dei vigili del fuoco hanno lavorato per evitare che l’incendio si propagasse e andasse a danneggiare le abitazioni vicine. L’automobile era infatti parcheggiata di fronte ad alcune case a schiera. Risalire alle cause dell’incendio si è rivelato complicato proprio perché il fuoco aveva distrutto tutto, quindi anche i possibili inneschi che potrebbero aver dato il via all’incendio. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato. Il proprietario dell’auto è un uomo incensurato residente in quella via. (a.bri.)

