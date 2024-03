«Utili in pandemia, ora dimenticati» 

Strada bloccata nelle ore più calde per il traffico, fischietti e striscioni. Gli operatori socio sanitari precari del Policlinico di Monserrato, accampati da ormai quindici giorni sotto l’assessorato regionale alla Sanità in via Roma a Cagliari, ieri mattina, all'altezza delle strisce pedonali di fronte alla loro tenda, hanno fermato per diversi minuti le auto in transito. «Basta promesse, vogliamo fatti», si legge negli striscioni. E ancora: «Noi non molliamo», «non siamo merce da barattare».

Rabbia e delusione

Sono trentasette le lavoratrici e i lavoratori precari che protestano per chiedere la stabilizzazione e non di essere dimenticati. «Non ci ha fermato la pioggia che filtra dalle nostre tende, non ci ha fermato il freddo che stiamo sconfiggendo con le coperte e le stufe», afferma Silvia Orefice, una delle manifestanti. La richiesta di comprensione per i disagi causati accompagna la protesta. «Ci scusiamo con gli abitanti di via Roma, sappiamo che utilizziamo un generatore elettrico è un po' troppo rumoroso ma non abbiamo altro modo per riscaldarci». Orefice riavvolge il nostro al tempo della pandemia. «Così come i soccorritori del 118, anche noi eravamo gli eroi che salvavano la vita dei vostri cari. Oggi siamo felici per il ritorno a una vita normale, ma tutti si sono dimenticati di noi e non per colpa nostra».

Le ragioni

I contratti a termine sono ormai scaduti e gli Oss precari sono rimasti senza lavoro. «Questo nonostante negli ospedali cagliaritani manchino all'appello centinaia di operatori sociosanitari – prosegue la giovane che porta avanti il presidio insieme ad altri colleghi -. Il prezzo di questa assurdità lo pagano i pazienti con le loro famiglie, lo paga il personale sanitario e tutti gli altri Oss chiamati a lavorare in condizioni disumane». Eppure i contratti scaduti dal 29 febbraio non sono stati ancora rinnovati.

L’ultimo appello

Orefice spiega ancora: «Tutti devono sapere che di notte nei nostri reparti un solo Oss è presente e a volte lo stesso si ritrova a doverne coprire anche tre. Abbiamo fiducia nei nostri avvocati che si stanno occupando di chiedere la nostra stabilizzazione ma ancora una volta vogliamo appellarci a tutte le forze politiche e ai vertici della Sanità perché facciano partire il percorso di stabilizzazione». In via Roma sono pronti ad andare avanti a oltranza con la protesta: «Siamo preziosi per la salute e la dignità di centinaia di pazienti. Abbiamo il diritto di essere ascoltati: questa tenda resterà in piedi come un pugno in faccia a chi se ne frega dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici».

Replica dell’Aou

Il Policlinico è parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. Dalla direzione aziendale dicono: «Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo nei limiti della disponibilità dei posti presenti nella dotazione organica, così come concordato il 27 febbraio in occasione della riunione con i rappresentanti degli Oss, con l’avvocato che li rappresenta e con l’assessore».

