Utili di impresa distribuiti ai lavoratori 

Via libera definitivo del Senato alla legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa. Un provvedimento che in Parlamento ha subito non poche modifiche rispetto al testo originario, frutto di una proposta di iniziativa popolare promossa dalla Cisl. E che per questo trova contrarie le opposizioni e divide i sindacati, con le posizioni critiche di Cgil e Uil. Soddisfatti invece il Governo e la maggioranza che, insieme alla sigla guidata da Daniela Fumarola, parlano di «pagina storica».

In aula

Il disegno di legge ha incassato il disco verde di Palazzo Madama con 85 sì, 21 no e 28 astenuti. Il testo è lo stesso modificato nel corso dell'esame alla Camera il 26 febbraio. I lavoratori parteciperanno alla gestione delle imprese. Nelle altre società la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori ai cda non sarà più prevista dai contratti collettivi, ma dagli statuti societari. Per il 2025 viene inoltre elevato da 3.000 a 5.000 euro lordi il limite di importo cui si applica l'imposta sostitutiva del 5%, in caso di distribuzione ai dipendenti di una quota degli utili non inferiore al 10% degli utili complessivi. Si prevede inoltre per quest'anno che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare, esclusa la quota eccedente il limite di 1.500 euro.

Reazioni

«Con l'approvazione della “legge Sbarra” si scrive una pagina storica per il lavoro», commenta soddisfatta la segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, sottolineando che «dopo 77 anni, l'articolo 46 della Costituzione (che riconosce ai lavoratori il diritto di partecipare alla gestione delle imprese, ndr) trova attuazione grazie a una mobilitazione durata due anni».

Bocciano invece il provvedimento Cgil e Uil, convinte che così la partecipazione verrà svuotata e ridotta ad una concessione. «Si cancella la contrattazione e la si sostituisce con una logica di subordinazione delle relazioni nelle imprese», attacca la segretaria confederale della Cgil Francesca Re David. Il ddl «rappresenta un passo indietro rispetto agli obiettivi originari», aggiunge la segretaria confederale della Uil Vera Buonomo. Plaude invece il Governo. È «un impegno importante che abbiamo preso con le migliaia di firmatari e il mondo del lavoro», rivendica la ministra del Lavoro Marina Calderone, sottolineando che «si scrive oggi una nuova fase dei rapporti nel mondo del lavoro».

