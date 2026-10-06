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Pediatria
07 ottobre 2026 alle 00:54

Utile verificare la soglia di tolleranza 

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Cosa succede ai bambini?

Più dell’80% dei bambini sardi è geneticamente predisposto all’intolleranza al lattosio. Molti di questi bevono latte senza problemi, mentre altri non tollerano neanche un cucchiaino di gelato. La tolleranza può cambiare nel tempo e i sintomi dipendono anche dalla flora batterica intestinale; per questo è utile verificare periodicamente la quantità di lattosio tollerata dal bambino. Meglio non eliminare del tutto i latticini: assumere il lattosio in piccole dosi e con regolarità favorisce la crescita dei batteri “buoni” e riduce i sintomi. Le bevande vegetali (riso, avena, ecc.) non sostituiscono il latte: sono povere di proteine e calcio, fondamentali per una crescita ottimale.

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