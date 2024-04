Uta, un coro di no: non possiamo tollerare gli impianti fotovoltaici 

«Non possiamo tollerare le installazioni di impianto fotovoltaici nelle aree di interesse agricolo, archeologico o di rilevanza naturalistico, zone che rappresentano il nostro patrimonio». Andrea Onali, assessore all’efficientamento energetico del Comune di Uta, guida il coro di no che si è levato ieri in un’assemblea voluta dall’amministrazione municipale. «L’azione indiscriminata nei confronti del nostro Comune preoccupa l’intera popolazione - prosegue Onali - non abbiamo alcun pregiudizio verso le energie rinnovabili, anzi, non ci siamo mai opposti agli impianti realizzati nella zona industriale di Macchiareddu, guai a toccare i nostri gioielli ambientali e culturali».

Convinto il supporto dei residenti in questa battaglia: «I cittadini sono seriamente preoccupati per quest’assalto al nostro territorio, nei giorni scorsi ci sono stati già diversi incontri preliminari con la nostra comunità, che hanno confermato il dissenso all’installazione di questi impianti nelle aree esterne alla zona industriale, anche se si tratta di agrifotovoltaico», conclude Onali.

Il Comune

Dello stesso avviso il sindaco Giacomo Porcu: «I cittadini hanno potuto apprezzare le attività svolte in questi anni a tutela del patrimonio e per riacquisire la gestione organizzativa del territorio nel rispetto imprescindibile delle nostre bellezze naturalistiche, storiche, archeologiche e ambientali. Il nostro non è un dissenso aprioristico senza valutazione ma è basato su dati di fatto che mirano a tutelare e valorizzare il patrimonio imprescindibile della nostra comunità, che dobbiamo tramandare alle future generazioni».

Il nodo

Il sindaco aggiunge alcuni punti sulla gestione di questi impianti: «Non abbiamo garanzie che dopo 25 anni, al termine dello sfruttamento di un impianto, il gestore si occupi della bonifica. Inoltre non è ben chiaro in che modo la comunità venga compensata da questo sfruttamento». Marco De Martini, ingegnere responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune, spiega i numeri del fenomeno: «Un impianto medio si aggira sull’ordine di 100 megawatt, e impegna solo di pannelli una superficie di 43 ettari, circa 86 campi da calcio, capace di soddisfare il fabbisogno annuo di una città di circa 200mila persone». De Martini ha spiegato poi le difficoltà nel contrastare la realizzazione di questi, impianti: «Le autorizzazioni sono di competenza ministeriale o regionale, noi veniamo chiamati a rendere un parere di tipo urbanistico. Purtroppo, secondo la normativa, il nostro giudizio è inutile o superfluo. Anche se rileviamo un’incompatibilità di tipo urbanistico, il Comune viene scavalcato e l’impianto si costruisce lo stesso. Gli unici enti che possono bloccare la realizzazione di questi impianti sono quelli che detengono competenza sull’aspetto paesaggistico e archeologico».

Battaglia legale

Sull’aspetto giuridico è intervenuto l’avvocato Enrico Salone, che cura gli interessi del Comune. «La norma prevede che non può essere sottratta nessuna area. Questi impianti si possono fare dappertutto tranne che nelle aree considerate non idonee, che devono essere individuate dalla Regione in base alle linee guida statali, in questo procedimento non è previsto l’interlocuzione del Comune».

Ai sindaci rimane soltanto sollecitare la politica nazionale e regionale, affinché la materia venga regolamentata per accelerare l’individuazione delle aree non idonee e consentire ai Comuni di aver maggior voce in capitolo. «Il Comune – prosegue l’avvocato Salone – ha presentato un ricorso al Capo dello Stato contro la realizzazione di un impianto fotovoltaico che ha portato dei frutti. Il progetto sarà giudicato con più attenzione dal Ministero e poi dal Tar e soprattutto consente di guadagnare del tempo in attesa che lo Stato e la Regione si esprimino sul delicato tema».

RIPRODUZIONE RISERVATA