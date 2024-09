uta, solo un pari col villamassargia 

Uta 1

Villamassargia 1

Uta (4-4-2) : Piroddi, Mameli (51’ Licciardo), Aretino, Piras, Boscu (74’ Pibia), Dessena, Usai, Ricciardi (65’ Cossu), Fanni, Picciau (74’ Figus), Aretino. Allenatore: Saba.

Villamassargia (4-3-3) : Marongiu, Sabiucciu, Cuccu, Sirigu, Bratzu (78’ Pusceddu), Fadda, Suella (87’ Asaro), Ciccu (87’ Chessa), Loi (65’ Cubadda), Contu, Melis. Allenatore: Anedda.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Reti : 15’ Bratzu, 73’ Picciau (r).

Uta. Uta e Villamassargia si dividono la posta in palio nella prima gara di Coppa Italia. Al 15’ la sbloccano gli ospiti: cross da destra di Loi, Piroddi non trattiene la sfera sulla quale si avventa Bratzu che non sbaglia. Biancoverdi che cercano di reagire ma Villamassargia si chiude bene. Al 42’ Amorati sfiora il pareggio sul traversone di Dessena. Secondo tempo sulla falsariga del primo. Al 61’ il gol annullato a Fanni dà ancora più spinta ai ragazzi di Saba che con lo stesso ex Asseminese si procurano il rigore. Sul dischetto Picciau spiazza Marongiu. Finale di gara pirotecnico con Piroddi che salva su Contu e Asaro.

