Uta, no ai mafiosi «Siamo un’oasi felice» 

Uta. Il paese della crescita felice fa quadrato. No all’arrivo dei mafiosi e dei camorristi a Uta. Non importa se il carcere è lontano dall’abitato, in aperta campagna, vicino all’area industriale di Macchiareddu: l’ipotesi avanzata dal ministero non piace proprio a nessuno. E a guidare la rivolta ci sono le due istituzioni del paese, il sindaco e il parroco. «Abbiamo votato una mozione all’unanimità in Consiglio comunale - dice Giacomo Porcu – non vogliamo che questi criminali arrivino a Uta perché potrebbero portare al seguito famiglie legate a una certa malavita. Il nostro tessuto sociale non sopporterebbe questa invasione, l’abbiamo detto anche al prefetto». Sulla stessa linea don Roberto Maccioni: «La mafia deve restare lontana da Uta: questo paese è un gioiello e deve restare tale, la comunità non è in grado di sopportare certe infiltrazioni».

I numeri

Negli ultimi 25 anni Uta è cresciuto. Nel 2001 c’erano 6.686 abitanti, al 31 maggio scorso erano 8.936: più 2.250. E anche negli ultimi dieci anni il saldo è positivo: 550 residenti in più dal 2015 a oggi, dati Istat alla mano. «In tanti giovani arrivano da Cagliari, dai dintorni anche dal Nuorese, qualcuno anche per lavorare nel nuovo carcere, va detto», spiega Porcu.

Il segreto di questo boom demografico? Antonello Collu, 76 anni e Luciano Saiu, 75, insieme ad altri amici, si godono il fresco del parco proprio davanti al Municipio: «Nessuna palazzina, solo case al massimo a un piano, oppure villette con giardino intorno. L’offerta ha fatto abbassare i prezzi: in tanti hanno scelto di venire a Uta e hanno scoperto che nel nostro paese si vive bene. E vogliamo continuare a farlo senza mafiosi».

Qualità della vita

Per le strade in tanti usano la bici, ci sono molti negozi, diversi market, pub e pizzerie, addirittura al tempo del Covid è stato riaperto lo storico cinema, attivo ancora oggi, una rarità in un piccolo centro come Uta. E poi i collegamenti con Cagliari sono agevoli fra bus navetta verso le stazioni ferroviarie e bus dell’Arst. Alessandro Spina ha 50 anni e si è trasferito a Uta da Decimomannu: «Le case costano meno e soprattutto l’ho trovata in tempi stretti. Abito a Uta ormai da otto anni, mi sono inserito benissimo, collaboro anche nel comitato della festa. Ci sono locali, negozi con frutta e verdura a chilometro zero, vede quella rivendita, ieri ho preso le pere camusine di Vallermosa, sono piccoli aspetti ma importanti».

E la benedizione arriva anche da don Maccioni: «E io sono nativo di Siliqua, è tutto dire. Scherzo, ma in effetti Uta è un paese molto organizzato, dove la qualità della vita è molto alta, sono presenti tanti servizi, addirittura capita che giovani coppie si trasferiscano qui in paese e poi vengano raggiunte dai genitori che preferiscono Uta a Cagliari o ad Assemini. Tanti motivi per dire no ai malavitosi».

Gli obiettivi

Il sindaco Porcu, 50 anni, di professione bancario, alla guida di una lista civica, da buon contabile non perde di vista gli obiettivi, i prossimi traguardi, ma anche i potenziali pericoli. «Adesso aspettiamo la fine dei lavori per la grande area all’aperto in grado di ospitare sino a 10mila spettatori nelle zona della chiesetta di Santa Maria. Più in generale occorrerebbe migliorare i trasporti pubblici. Con l’auto si arriva a Cagliari in venti minuti, ma ci piacerebbe incentivare l’uso dei mezzi pubblici. La crescita demografica è legata a diversi fattori: a Uta un trivano costa 100mila euro, una villetta a schiera 230mila euro, 20-25 per cento in meno rispetto ad altri paesi della zona. Non c’è criminalità, ci sono tante attività, manca soltanto il poliambulatorio Asl, per le visite specialistiche o gli esami occorre andare a Decimomannu, oltre il fiume».

La paura

In questo contesto il no all’arrivo dei mafiosi obbligati al regime di massima sicurezza è sacrosanto: «Nel nostro paese», chiude Porcu, «ci conosciamo tutti, siamo una grande famiglia e ci siamo adoperati in questi anni per continuare ad allargarla. Ma non così: ci opporremo con tutte le nostre forze all’arrivo nel carcere dei boss della criminalità organizzata».

