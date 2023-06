Uta, fuori strada col furgone 

Ancora un tragico incidente stradale sulla Provinciale 2: un quarantunenne di Assemini ha perso la vita dopo essere uscito di strada con il suo furgone. La vittima si chiamava Elio Scalas, operaio quarantunenne di Assemini, ma domiciliato a Uta.

La tragedia si è rivelata ad alcuni automobilisti con le prime luci dell’alba di ieri, ma si suppone che possa essere accaduta durante la notte. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Siliqua, titolari delle indagini, pare che il giovane, tra la mezzanotte e le primissime ore del mattino, si apprestava a rientrare nella casa di Uta a bordo di un furgone Fiat Doblò. Il giovane, che viaggiava da solo, giunto al chilometro 10 della Provinciale 2, per cause ancora da stabilire, è uscito di strada con il mezzo, dove si è ribaltato più volte nel campo adiacente. Per il furgone la corsa è finita dopo duecento metri dentro un canale, la vittima, invece, è stata sbalzata sul campo ad alcune decine di metri dalla carreggiata.

I rilievi

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti intorno alle 7 del mattino, sul posto sono rapidamente giunti gli operatori del 118, i carabinieri delle stazioni di Siliqua e Vallermosa, e i vigili del fuoco del Comando di Cagliari. I soccorritori hanno rinvenuto il corpo del giovane nel campo, ormai privo di vita, affianco al motore del mezzo, che si è staccato durante il ribaltamento. Il furgone invece è stato ritrovato poco distante, all’interno di un canale profondo due metri, e recuperato poi dall’autogrù dei vigili del fuoco.

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, sul tratto della carreggiata, precedente all’uscita del mezzo, non sono state trovate tracce di frenata, fatto che potrebbe far supporre a un malore o alla perdita del controllo del furgone. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. L’intenso traffico, tra Assemini e la rotonda per Macchiareddu, ha subito rallentamenti per quasi tutta la mattinata: gli automobilisti hanno dovuto procedere su una sola corsia per consentire le operazioni dei mezzi di soccorso.

I precedenti

Una lunga scia di croci segnano i sessanta chilometri della strada Provinciale 2, che congiunge Carbonia alla statale 131. Elio Scalas è la settima vittima in poco più di mesi, la quarta in meno di un mese, è stata piantata ieri. Solo pochi giorni fa, nel tratto a quattro corsie che unisce Carbonia a Villamassargia, in seguito a uno scontro frontale, sono morti due anziani di Carbonia, Antonio Cannas (77 anni) e la moglie Sofia Elsa Zoccheddu (83). A fine maggio, il bilancio di un terribile scontro è di un morto e cinque feriti. La vittima era un ventiquattrenne di Villamar, Alessandro Pisano, che viaggiava con la sua fidanzata.

A febbraio altre tre vittime. Un trentottenne di Domusnovas, Marco Gessa, deceduto dopo essersi scontrato con l’auto di una trentaduenne di Iglesias, che ha riportato ferite gravi. Poi altre due giovani vittime di Sant’Antioco (Nicola Medda) e San Sperate (Federico Pinna), entrambi venticinquenni, deceduti nello scontro tra le loro auto.

Ormai da anni vengono chiesti interventi per mettere in sicurezza questa strada, percorsa quotidianamente da numerosi veicoli e grossi mezzi commerciali, priva di spartitraffico che, probabilmente, avrebbe potuto salvare tante vite.

