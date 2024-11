Uta e Villaspeciosa, finisce in mare l’acqua dell’invaso 

La diga di Genna is Abis, sul Cixerri, tra i comuni di Uta e Villaspeciosa, raggiunge il livello massimo di contenimento, e apre le paratie per riportare la quota di sicurezza, ma l’acqua in esubero finisce nel fiume sottostante e si disperde in mare. Un fatto che stride con la grande sete che attanaglia le campagne del Campidano, dopo la lunga siccità dei mesi scorsi.

Secondo Giuliano Patteri, direttore generale di Enas, si tratta della normale procedura che viene adottata in circostanze straordinarie, e la illustra con dati alla mano: «Con la piena dovuta all’alluvione dello scorso 26 e 27 ottobre – ricorda – il bacino ha ricevuto oltre 400 metri cubi d’acqua al secondo, arrivando rapidamente al livello di allerta. Questo ha reso necessario aprire le paratie per far defluire l’acqua in eccesso, e mantenere costante il livello di massima capacità. Si è trattato di una piena molto importante: è caduta una quantità impressionante di pioggia, quella notte, e sono stati invasati 14 milioni di metri cubi di acqua in più. Abbiamo dovuto aprire le paratie per mantenere sotto controllo il limite massimo, che per questa stagione corrisponde a 38 metri sul livello del mare, mentre ora è a 38,05 metri: appena al di sopra del valore stagionale».

«Servono interconnessioni»

L’idea di tutta quell’acqua che finisce in mare non mette di buonumore il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale: «Stiamo vivendo una stagione di restrizioni idriche – commenta Efisio Perra – che ci consente di garantire soltanto il 70 per cento dell’acqua irrigua rispetto alla dotazione standard. In questo contesto, vedere che l’invaso sversa l’acqua in mare, seppur per una causa eccezionale, è un vero peccato. L’auspicio è che, attraverso il collegamento delle interconnessioni, l’acqua possa essere erogata alle aziende agricole del territorio, compreso l'Iglesiente e il Campidano».

Il presidente del Consorzio lancia un appello alle istituzioni: «Venga messo in campo tutto ciò che serve per evitare che quest’acqua si disperda prima di avere irrigato i terreni. Poteva venire recuperata in diversi modi, attraverso gli impianti Enas e il collegamento del Consorzio di bonifica, riportandola nell’iglesiente, mettendo in funzione l’impianto di Uta Nord, o rimandata per uso potabile al bacino di Bau Pressiu».

Campi assetati

Intanto, nel fiume sotto la diga, asciutto da diversi mesi, l’acqua ha ripreso ad alimentare le falde, riportando lo stato di normalità nelle campagne. Soprattutto in quelle di Uta, solo parzialmente servite dalla rete irrigua: «Proseguiremo il colloquio con il Consorzio di bonifica e gli altri enti competenti per attivare integralmente il distretto Uta Nord, 1.700 ettari, che già possiedono infrastrutture da attivare alla stazione di sollevamento», annuncia il sindaco Giacomo Porcu. «Il territorio avrà l’acqua a costi decisamente inferiori rispetto a quelli che le aziende pagano ora».

L’apertura delle paratie di Genna is Abis ha lasciato perplessi diversi Comuni: «Chiediamo più impegno affinché le reti siano rese più efficienti e non si sprechi neanche una goccia d’acqua», dichiara Isacco Fanni, assessore all’Agricoltura di Siliqua. «Oggi la diga è piena – riprende – ma è altrettanto vero che al settore agro pastorale non verrà riconosciuta la quota del 100% richiesta. Restano le limitazioni».

«Spreco enorme»

Dello stesso avviso Antonino Munzittu, sindaco di Decimoputzu: «Uno spreco enorme di acqua che poteva essere destinata al fabbisogno dei nostri agricoltori. Attendiamo da anni che il nostro territorio, fertile e idoneo per tutte le coltivazioni, venga dotato delle infrastrutture per l’irrigazione, risolvendo lo storico problema della siccità e abbattendo gli alti costi energetici che servono per attingere l’acqua dai pozzi artesiani».

Conclude Gianluca Melis, sindaco di Villaspeciosa: «Da tempo combattiamo con la Regione per realizzare una condotta tra la diga del Cixerri e il nostro territorio. Ci troviamo in uno stato perenne di siccità, le falde si sono prosciugate e siamo costretti ad attingere l’acqua salmastra dai pozzi, poco indicata per le coltivazioni».

