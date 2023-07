Uta e Chia, inferno di fuoco 

Paura tra Pula e Domusdemaria e a Uta per due incendi divampati ieri pomeriggio. Per evitare gravi pericoli sono state chiuse le strade della zona, la Sulcitana e la provinciale 2. Accesso consentito solo ai mezzi dei vigili del fuoco, dei ranger, di Forestas e dei volontari dell’antincendio impegnati nella lotta alle fiamme.

A dare un aiuto fondamentale sono stati i mezzi aerei della Regione, anche i canadair che nella zona tra Santa Margherita di Pula e Chia hanno prelevato l’acqua del mare per spegnere l’incendio davanti agli occhi di migliaia di turisti in spiaggia addirittura sino alla zona di Capo Spartivento. In azione dall’alto anche un elicottero dell’Aeronautica. Le auto dirette verso Chia hanno raggiunto la località balneare passando per l‘abitato di Domus de Maria. Il rogo, doloso, ha incenerito dieci ettari di bosco e si è avvicinato pericolosamente al centro abitato, ma è stato domato in tempo.

A Uta le fiamme hanno devastato le campagne intorno alla località Monte Spaccau, e un’autobotte di Forestas è stata avvolta dal fuoco le operazioni di spegnimento. Gli incendiari hanno approfittato del forte vento di maestrale, per appiccare il fuoco nella zona boschiva adiacente alla Provinciale 2.

Il rogo è partito a poca distanza dall’ingresso per la diga del Cixerri ma, rapidamente si è esteso nell’intera vallata, costituita da un folto rimboschimento di eucalipti. Fortunatamente la Provinciale 2 è continuamente trafficata, in tanti dopo aver visto innalzarsi la colonna di fumo, hanno avvertito il Corpo forestale. Sul posto sono stati fatti convergere numerosi mezzi delle squadre antincendio. Un grande contributo è stato dato anche dai quattro elicotteri, giunti dalle basi di Marganai, Pula e Sorgono, e un altro dell’aeronautica militare della base di Decimomannu. Dopo alcune ore si è aggiunto un Canadair, partito da Olbia. Durante le prime fasi delle operazioni, un’autobotte Magirus della squadra Forestas di Siliqua, è stata sorpresa dalle fiamme mentre operava in un rimboschimento.

Le operazioni sono andate avanti fino a tarda sera, dopo numerosi lanci d’acqua dei mezzi aerei, che hanno contribuito a contenere il fuoco.

