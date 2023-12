Uta e Badu e’ Carros, la messa della natività anche nelle carceri 

Benedizioni, preghiere e messe. In tutta la Sardegna i fedeli prenderanno d’assalto le chiese da stasera: è Natale e per molti è l’occasione per riscoprire le tradizioni. Qui ci limitiamo agli appuntamenti dei vescovi dei capoluoghi delle province storiche.

Il primate della Chiesa sarda, il vescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, oggi alle 16.30 sarà all’ospedale Oncologico Businco in via Jenner 1, dove presiederà una celebrazione. Poi, in Cattedrale, celebrerà la messa di mezzanotte. Messa di mezzanotte che sarà trasmessa in diretta da Videolina dal Convento dei Cappuccini come la messa di Natale, domani alle 12. L’arcivescovo Baturi, alle 8.30 di domani, celebrerà il rito natalizio nel carcere di Uta, mentre alle 10.30 sarà nel carcere minorile di Quartucciu. Martedì infine si recherà nella parrocchia di Santo Stefano a Quartu, in occasione della festa patronale, dove alle 10.30 è prevista una funzione. Da Cagliari a Sassari, dove il vescovo, monsignor Gian Franco Saba, presiede la messa di mezzanotte nella cattedrale di San Nicola. Domani alle 8.30 celebrerà la funzione festiva nel carcere di Bancali mentre alle 10.30 presiederà il rito natalizio di nuovo a San Nicola. Oggi alle 7.30 a Orgosolo e alle 17.30, nella Basilica della Madonna dei Martiri di Fonni, le messe in suffragio per i 25 anni dall’uccisione di don Graziano Muntoni. Il vescovo di Nuoro Antonello Mura celebrerà la messa di mezzanotte a Lanusei nel Tempio Don Bosco. Domani sarà invece a Nuoro: prima nel carcere di Badu’e Carros (alle 9.30) e poi in Cattedrale (alle 11.30).Il vescovo di Oristano Roberto Carboni celebrerà in Cattedrale la messa di mezzanotte mentre domani ad Ales quella di Natale alle 11.

