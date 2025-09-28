VaiOnline
Al Comunale.
29 settembre 2025 alle 01:18

Uta e Arborea non si fanno male 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uta 2020 0

Arborea 0

Uta 2020 (4-4-2) : Firinu, Aly, Piro, Capelli, Milia, Carrus, Sartorio (35’ st. Picciau), Casu (36’ st. Castronuovo), Bratzu, Lardieri, Mancini. In panchina: Mennella, Angioni, D. Pibia, Amorati, S. Pibia, Cossu, Orru. Allenatore Podda.

Arborea (4-4-2) : Petucco, Cicu, Szafran, Serpi (34’ st. Capraro), Perilli, Cillano (24’ st. Casu), Wolhein, P. Atzeni (14’ st. M. Atzeni), Orro, Cammarota, Angioni. In panchina: Corona, Crobu, Demuru, Sperandio, Stevanato, Tugulu. Allenatore Battolu.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Note : ammoniti Piro e Castronuovo.

Uta. Termina a reti bianche la quarta giornata di campionato di Uta e Arborea. Gara dalle poche emozioni al comunale di Uta in cui le due compagini non hanno offerto grande spettacolo. Primo tempo a folate con un’occasione importante per parte: prima Piro per l’Uta poi Perilli per gli ospiti.

Nella ripresa la musica non cambia ma è la squadra di Battolu ad andare più vicino al vantaggio con il miracolo di Firinu sul sinistro velenoso di Orro. Per l’Uta l’ingresso di Picciau sembra dare una scossa alla manovra offensiva, ma il risultato rimane invariato.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 