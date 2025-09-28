Uta e Arborea non si fanno male 

Uta 2020 0
Arborea 0
Uta 2020 (4-4-2) : Firinu, Aly, Piro, Capelli, Milia, Carrus, Sartorio (35’ st. Picciau), Casu (36’ st. Castronuovo), Bratzu, Lardieri, Mancini. In panchina: Mennella, Angioni, D. Pibia, Amorati, S. Pibia, Cossu, Orru. Allenatore Podda.
Arborea (4-4-2) : Petucco, Cicu, Szafran, Serpi (34’ st. Capraro), Perilli, Cillano (24’ st. Casu), Wolhein, P. Atzeni (14’ st. M. Atzeni), Orro, Cammarota, Angioni. In panchina: Corona, Crobu, Demuru, Sperandio, Stevanato, Tugulu. Allenatore Battolu.
Arbitro : Corrias di Nuoro.
Note : ammoniti Piro e Castronuovo.
Uta. Termina a reti bianche la quarta giornata di campionato di Uta e Arborea. Gara dalle poche emozioni al comunale di Uta in cui le due compagini non hanno offerto grande spettacolo. Primo tempo a folate con un’occasione importante per parte: prima Piro per l’Uta poi Perilli per gli ospiti.
Nella ripresa la musica non cambia ma è la squadra di Battolu ad andare più vicino al vantaggio con il miracolo di Firinu sul sinistro velenoso di Orro. Per l’Uta l’ingresso di Picciau sembra dare una scossa alla manovra offensiva, ma il risultato rimane invariato.
