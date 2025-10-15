Uta, che impresa: Guspini al tappeto 

Uta 2020 2

Guspini 0

Uta 2020 (4-4-2) : Angioni, Capelli, Carrus, Schirru (11’ st Piro), Lardieri (35’ Sanna), Mancini, Orru (42’ st Rosas), Foddis (6’ st Carboni), Cossu, Bratzu, Castronuovo (14’ pt Casu). In panchina Firinu, Piro, Aly, Picciau, Milia. Allenatore Podda.

Guspini (4-4-2) : P. Saba, Tamburini, Ruggeri, Piga (1’ st Marcon), Porcu, Vargiu (1’ st Medda), Pusceddu, Pedoni, M. Saba (23’ st Cordoba), Manca (23’ st Mboup), Serra (1’ st Mantega). In panchina Olla, Riep, Zedda. Allenatore Dessì.

Arbitro : Corda di Tortolì.

Reti : pt 23’ Casu; st 45’ Bratzu.

Note : espulso Cordoba, ammonito Pusceddu.

Uta. I primi novanta minuti degli ottavi di finale di Coppa Italia premiano l’Uta nella sfida temibile contro la capolista Guspini. Un gol per tempo per i biancoverdi, che giocheranno il ritorno in trasferta con un discreto vantaggio da amministrare.

Dopo l’infortunio di Castronuovo è proprio il subentrato Casu a portare in vantaggio l’Uta: azione corale dei biancoverdi con Cossu che pesca l’ex esterno di Decimoputzu pronto a insaccare. Secondo gol consecutivo per lui dopo la marcatura di domenica contro il Samugheo. Dall’altra parte la squadra di Dessì fatica a creare occasioni dalle parti di Angioni, mentre i padroni di casa tengono bene il possesso e cercano di frequente il lancio per gli esterni Casu e Cossu. A inizio ripresa Lardieri centra la traversa. Ultimi minuti concitati sotto la pioggia intensa, poi Piro trova l’imbucata giusta per Bratzu il quale, davanti a P. Saba, insacca il 2-0.

