Uta ai playout, salvezza diretta lontana 

Villamassargia 0

Uta 2020 3

Villamassargia (4-4-2) : Marcia, Putzu, Melis, Crobeddu, Orgiana, Angioni, Pusceddu (38’ st Lebiu), Ciccu, Ardau (18’ st Meli), Ciccu, Lardieri. In panchina Mattana, Contini, Murgia, Arcidiacono. Allenatore Perra.

Uta 2020 (4-3-1-2) : Firinu, Boscu, Virdis, Atzeni, Licciardò (36’ st Vacca), Aretino (40’ st Arcibeni), Fusco (22’ st Ricciardi), Sartorio (30’ st Cossu), Amorati (16’ st Figus), Picciau, Suella. In panchina Angioni, Ridolfi, Pibia, Uccheddu. Allenatore Saba.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : pt 46’ pt Aretino; st 10’ Suella, 34’ Figus.

Note : ammoniti Melis, Amorati, Orgiana. Recupero 1’ pt - 1’ st. Spettatori 100.

Carbonia. Allo Zoboli di Carbonia (il Comunale di Villamassargia è indisponibile per lavori) l’Uta si impone facilmente sul fanalino di coda Villamassargia ma resta in piena zona playout e si giocherà la salvezza diretta nell’ultima giornata ospitando il Pirri. Inerzia del gioco sempre in mano agli ospiti, che vanno però in vantaggio solo al 46’ grazie a una sforbiciata mancina di Aretino. Nella ripresa fioccano le palle gol per l’Uta che arrotonda lo score con Suella e poi con Figus.

