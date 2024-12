Usyk contiene Fury: è ancora campione 

RIAD. Sette mesi dopo, a Riad la vittoria è ancora di Oleksandr Usyk, che ha nuovamente battuto (ai punti con 116-112 da parte di tutti e tre i giudici) il britannico Tyson Fury, conservando le cinture dei pesi massimi di pugilato Wba, Wbc e Wbo. Il 37enne ucraino ha imposto il suo ritmo e ha colpito più volte Fury (25 kg più pesante) con il gancio sinistro, rimanendo imbattuto in 23 incontri (14 vinti prima del limite). Nettamente in svantaggio dopo le prime sei riprese, dal settimo round Usyk ha iniziato a trovare spazio, con colpi precisissimi che hanno messo in difficoltà l'inglese, che ha traballato, ha iniziato a legare, ha provato a far valere peso e altezza, ma alla fine ha dovuto arrendersi all'evidenza: Usyk in questo momento è un pugile superiore. Più intelligente, tatticamente più disciplinato, in grado di vincere contro chiunque. Il verdetto dei giudici è stato così unanime in favore dell'ucraino, per una vittoria più netta ma meno appariscente di quella andata in scena sempre sul ring della Kingdom Arena a maggio scorso.

L’ucraino prolunga una delle migliori carriere di sempre, che include l'oro olimpico e il titolo indiscusso nei pesi massimi leggeri. La sconfitta apre un futuro incerto per il 36enne Fury (34-2-1), che aveva annunciato il ritiro nel 2022 per poi cambiare idea.

