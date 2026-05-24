Usyk batte Verhoeven dubbi sul Ko tecnico  

Il cairo. Con lo spettacolare sfondo delle piramidi di Giza, il campione dei pesi massimi Oleksandr Usyk - ucraino, 39 anni - è andato vicinissimo a perdere i suoi titoli. A salvarlo, con un discusso ko tecnico, é stato l'arbitro, interrompendo l'incontro con l'olandese Rico Verhoeven, icona del kickboxing, alla sua seconda uscita da professionista. «So che in questo momento gli ucraini sono nei rifugi antiaerei. Come mia figlia, che con un messaggio mi ha detto: “Papà, ti voglio bene, vincerai”», ha detto Usyk, per poi rendere omaggio all'avversario: «Grazie mille, Rico. Sei un combattente straordinario». In svantaggio ai punti, Usyk ha mandato al tappeto Verhoeven negli ultimi secondi dell'11mo e penultimo round con un montante sinistro. L'arbitro ha quindi chiuso il match quando mancavano pochi secondi alla fine della ripresa, senza concedere il minuto di riposo, provocando la rabbia dell'angolo sfidante, che ha presentato ricorso sostenendo una violazione del regolamento. Usyk ha così conservato le cinture WBA, WBC e IBF dei massimi, al termine di una sfida equilibrata.

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