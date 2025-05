«Usura, tanti si vergognano di denunciare»  

«Un fenomeno ancora sommerso che incide sulla dignità delle persone e sull’economia legale». Così il prefetto Giuseppe Castaldo al convegno “Il fenomeno dell’usura: attività di prevenzione e contrasto”, ieri mattina alla Curia arcivescovile, dove è stato presentato il protocollo d’intesa tra Prefettura, Commissione regionale Abi Sardegna, Camera di Commercio Cagliari-Oristano e Fondazione Antiusura Sant’Ignazio da Laconi.

Una collaborazione per contrastare una piaga difficile da individuare. «In Sardegna i dati non sono elevati, ma questo non significa che il problema non esista», dice il Prefetto. «Gli studi parlano anche di usura di giornata, cioè fondi prestati per far fronte alle spese quotidiane e restituiti con interessi la sera o il giorno dopo. Spesso non si denuncia per vergogna o per timore, ma è importante far capire che le istituzioni ci sono ed esistono percorsi di reinserimento».

Gli strumenti

Gli strumenti attivi sono due: il Fondo di solidarietà, gestito dal Ministero dell’Interno, che supporta le vittime di usura, e il Fondo di prevenzione, gestito dal Mef, che offre prestiti a tasso zero per imprese e cittadini in difficoltà. Eppure, nel 2024 sull’Isola sono state presentate soltanto 16 richieste di accesso al Fondo di solidarietà, 6 per estorsione e 10 per usura. Nel 2023 ancora meno, 4 per estorsione e 7 per usura. Nel capoluogo 3 richieste nel 2023, 6 nel 2024 e una sola nel 2025. Impensabile che la realtà sia questa. «Dal rapporto Sos Impresa di Confesercenti risulta che 200mila aziende italiane si trovano in una potenziale situazione di crisi finanziaria e il rapporto Censis 2023 evidenzia che il 7% delle famiglie italiane dichiara di aver ricevuto proposte di soggetti non autorizzati», ha sottolineato Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio. «Crediamo che il protocollo debba essere un atto concreto per la creazione di una rete diffusa, coordinata e visibile». Declinazione operativa dell’accordo sarà l’Osservatorio provinciale sul fenomeno dell’usura, per rafforzare prevenzione ed educazione finanziaria.

«Troppi debiti»

«Nasce tutto dal sovraindebitamento e dalla difficoltà di accedere al credito ufficiale», ha spiegato don Marco Lai, presidente della Fondazione Sant’Ignazio. «Spesso l’usura si manifesta nelle forme più dolci, quasi persuasive. Qualche volta un parente, un amico. Operiamo dal 2000 e in questi anni siamo intervenuti su quasi 400 lavoratori». Tra le cause dell’indebitamento disoccupazione, dipendenze e gioco d’azzardo, che sull’Isola muove 3,7 miliardi l’anno. Scende in campo anche la Chiesa, con il progetto nazionale di microcredito “Mi Fido di Noi”, presentato dall’arcivescovo Giuseppe Baturi. «L’idea è quella di venire incontro alle famiglie in stato di bisogno con un credito massimo di 8mila euro restituibile a tasso zero in 60 rate, con il fondo di garanzia costituito interamente dai soggetti ecclesiali», ha illustrato Baturi. «Ogni persona che accede al credito avrà un tutor diocesano, in modo che la restituzione della somma corrisponda anche a un impegno educativo e un consumo responsabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA