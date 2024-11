Usura, nell’Isola 2.800 imprese a rischio 

Sono quasi 118mila le imprese italiane in sofferenza che rischiano di finire nelle mani degli usurai. Rispetto allo scorso anno, rileva l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, il numero complessivo di queste realtà è cresciuto del 2,3% con ulteriori 2.617 aziende a rischio. In Sardegna, le imprese sotto osservazione sono 2.843, tre in più rispetto al 2023. La provincia nella quale si registra il più alto incremento percentuale di aziende a rischio usura è Cagliari, all’ottavo posto nella classifica nazionale: +9,6%, le aziende sono 843; 74 in più rispetto allo scorso anno. A Sassari sono 1.053 (+2); a Oristano 212 (-25); a Nuoro 300 (-16); mentre nel Sud Sardegna le imprese in sofferenza sono passate da 467 a 435 (32 in meno).

Il debito non pagato

Si tratta prevalentemente di artigiani, esercenti, commercianti o piccoli imprenditori insolventi e quindi segnalati alla centrale dei rischi della Banca d’Italia. Una “schedatura”, un’iscrizione al libro nero che preclude a queste attività di accedere a un nuovo prestito in banca. La Cgia indica la presenza di 117.713 segnalazioni alla fine di giugno scorso rispetto alle poco più di 115mila del giugno 2023. La segnalazione “a sofferenza” in centrale rischi per un debito non pagato, avviene quando si ha nei confronti di una banca un debito o una garanzia pari o superiore alla soglia. La soglia è di 250 euro per le sofferenze e di 30mila euro negli altri casi.

La lista nera

Chi finisce nella black list della centrale rischi, denuncia la Cgia di Mestre, «può incappare nel rischio usura». Per evitare questa criticità la Cgia, si legge in una nota, «continua a chiedere con forza il potenziamento delle risorse a disposizione del “Fondo di prevenzione dell’usura” che opera attraverso Confidi o tramite fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno». Dal 1998 al 2022, secondo i dati Cgia Mestre, ai Confidi e alle fondazioni lo Stato ha erogato 711 milioni. Risorse che hanno garantito finanziamenti per un importo complessivo pari a oltre 2 miliardi. Nel 2022 ai due enti erogatori (Confidi e fondazioni) sono stati assegnati complessivamente 33,7 milioni (23,6 milioni ai primi e 10,1 milioni ai secondi), cifre importanti secondo la Cgia «che, però andrebbero implementate: le crisi che si sono succedute in questi ultimi quindici anni hanno spinto molte attività sull’orlo del fallimento».

