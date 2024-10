Usura in aumento, nasce un osservatorio 

La perdita di lavoro, la cassa integrazione, le spese per una grave malattia e famiglie che sino a poco tempo prima erano benestanti, in un baleno si ritrovano in gravi difficoltà economiche. Così, quelle spese che si riuscivano a onorare con regolarità, come mutui, finanziamenti, rate, bollette o rette scolastiche per i figli, ora no. Ecco il sovraindebitamento che crea nuovi poveri. Che, per una malcelata dignità, molti non hanno neanche il coraggio ammettere, se non quando si trovano all’ultima spiaggia, rivolgendosi a personaggi con pochi scrupoli pronti ad approfittare della situazione. Qui entra in gioco la fondazione antiusura Sant’Ignazio da Laconi, controllata dalla Caritas diocesana del capoluogo che ieri ha festeggiato il 25° anniversario. Al convegno organizzato nell’aula magna del seminario arcivescovile sono intervenuti il sindaco Massimo Zedda e l’assessora alle Politiche sociali Anna Puddu, il prefetto Giuseppe Castaldo, il vice presidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau e padre Basilio Gavazzeni presidente della fondazione lucana antiusura “Monsignor Vincenzo Cavalla”. A fare gli onori di casa l’arcivescovo Giuseppe Baturi e don Marco Lai, responsabile della Caritas, che ha moderato il dibattito.

Richieste in aumento

«Il 2023 ha visto un aumento della richiesta di assistenza, segno tangibile di un momento in cui la vulnerabilità economica si è ulteriormente diffusa», spiega don Marco lai. «Le vittime del sovraindebitamento sono soffocate da debiti insostenibili e schiacciate da terrori invisibili che minacciano la loro libertà e dignità. In questo senso – continua il sacerdote – la Fondazione agisce come strumento di liberazione, offrendo non solo soluzioni economiche ma anche speranza concreta per un nuovo inizio».

Il bilancio

Gli ascolti effettuati nel 2023 sono stati 22, le pratiche erogate sono state 67 per un totale di 1.767.750 euro. Le pratiche deliberate esclusivamente l’anno scorso sono state 92 per un importo di 2.644.050 euro. Il totale degli importi erogati dall’anno 2004 a oggi è di 18.422.589 euro per un totale di 873 pratiche.

Il tempo è sacro

L’arcivescovo Baturi ha messo l’accento sull’usura. «La Chiesa è sempre stata molto severe contro l’usura, con la quale si utilizza il bisogno di qualcuno per incrementare il vantaggio di pochi. L’usura chiede che venga annullato il tempo, ma il tempo è un dono di Dio e non si può vendere». Nel primo Medioevo lo strozzinaggio viene equiparato all’eresia, un peccato gravissimo che, assieme apostasia e allo scisma, portava alla scomunica. La Chiesa vede l’usura e il sovraindebitamento come una patologia, trovata la diagnosi, che terapia propone? «La prima cura è l’educazione a corretti stili di vita sia da parte di chi si macchia di un peccato gravissimo perché ruba la dignità, la speranza, il futuro, approfitta del bisogno per un guadagno indebito. L’altra grande risorsa è la collaborazione tra istituzioni per venire incontro alle persone con fragilità».

Più collaborazione

E a proposito di collaborazione il sindaco Zedda ha ribadito che «l’usura è una rapina di soldi e speranza», mentre il prefetto Giuseppe Castaldo ha annunciato l’intenzione di costituire un osservatorio per monitorare un reato che mina la famiglia, il lavoro, la dignità.

RIPRODUZIONE RISERVATA