VaiOnline
Tribunale.
16 ottobre 2025 alle 00:11

Usura, condanna a 4 anni e 6 mesi per Salvatore Canu

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è chiuso con una condanna a 4 anni e 6 mesi il processo che vedeva imputato Salvatore Canu, 69 anni, ex operaio forestale originario di Bono, accusato di usura, estorsione e minacce aggravate. La sentenza è stata pronunciata ieri dal tribunale collegiale di Nuoro, presieduto da Elena Meloni (a latere Filippo Orani e Valentina Rostellato), al termine di un procedimento incentrato sui presunti rapporti usurari che Canu avrebbe avuto con imprenditori di Nuoro: Gabriele Pau, Costantino Pirisi, Giampiero Arcadu ed Enrico Vaccargiu. Secondo la pubblica accusa, sostenuta dal pm Andrea Jacopo Ghironi, che aveva sollecitato la condanna a 5 anni, l’imputato avrebbe concesso prestiti con tassi d’interesse fino al 294%, ricorrendo a minacce, anche gravi, per ottenere la restituzione delle somme. Nell’impianto accusatorio non solo intercettazioni. A casa dell’imputato, un’agenda sequestrata a Canu dagli inquirenti in cui furono annotati importi prestati e nomi delle persone coinvolte. Per la difesa dell’avvocato Francesco Lai, c’era incertezza degli elementi accusatori, e sul reale ammontare delle cifre prestate, per cui non si può stabilire nemmeno il tasso d’interesse.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta

L’ira dei farmacisti sardi, in 500 al sit-in di Cagliari: «Abbiamo stipendi da fame»

Battaglia sul rinnovo del contratto I sindacati: pronti allo sciopero 
Stefania Lapenna
Emigrati

«Ora voteranno tutti, i giovani non seguono gli ordini di scuderia»

L’avvocata Sara Nicole Cancedda: guardiamo al congresso con fiducia 
Cristina Cossu
Il meteo

Madre e figlia salvate a Porto Torres Olbia rivive l’incubo dell’alluvione

Automobilista bloccato in un sottopasso, super lavoro per i Vigili 
Andrea Busia Mariangela Pala
Governo

Una spinta agli stipendi ma c’è il nodo risorse

Flat tax del 10% sugli aumenti retributivi, novità per Isee e aliquote Irpef 
Milano

Uccide la compagna con 24 coltellate  di fronte ai poliziotti

Pamela Genini, 29 anni, era riuscita con uno stratagemma a chiedere aiuto  
La svolta

Hamas restituisce altri corpi,  varco di Rafah verso la riapertura

Una delle salme non è di un rapito. Gli Usa ai miliziani: «Via le armi» 