Usura, condanna a 4 anni e 6 mesi per Salvatore Canu

Si è chiuso con una condanna a 4 anni e 6 mesi il processo che vedeva imputato Salvatore Canu, 69 anni, ex operaio forestale originario di Bono, accusato di usura, estorsione e minacce aggravate. La sentenza è stata pronunciata ieri dal tribunale collegiale di Nuoro, presieduto da Elena Meloni (a latere Filippo Orani e Valentina Rostellato), al termine di un procedimento incentrato sui presunti rapporti usurari che Canu avrebbe avuto con imprenditori di Nuoro: Gabriele Pau, Costantino Pirisi, Giampiero Arcadu ed Enrico Vaccargiu. Secondo la pubblica accusa, sostenuta dal pm Andrea Jacopo Ghironi, che aveva sollecitato la condanna a 5 anni, l’imputato avrebbe concesso prestiti con tassi d’interesse fino al 294%, ricorrendo a minacce, anche gravi, per ottenere la restituzione delle somme. Nell’impianto accusatorio non solo intercettazioni. A casa dell’imputato, un’agenda sequestrata a Canu dagli inquirenti in cui furono annotati importi prestati e nomi delle persone coinvolte. Per la difesa dell’avvocato Francesco Lai, c’era incertezza degli elementi accusatori, e sul reale ammontare delle cifre prestate, per cui non si può stabilire nemmeno il tasso d’interesse.

