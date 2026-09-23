Usucapione, Turismar punta i terreni consortili 

Turismar cita in giudizio il Consorzio industriale davanti al Tribunale di Lanusei. Materia del contendere “la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione ultraventennale di terreni e fabbricati siti nella zona industriale di Tortolì”. La società ritiene di aver maturato diritti su non meglio precisate aree di pertinenza dell’Ente.

Per tutelarsi il Consorzio industriale presieduto dal sindaco di Tortolì Marcello Ladu ha nominato l’avvocato Mauro Pilia.

La vicenda è tortuosa e i fatti avrebbero origine durante la presidenza di Matteo Frate. La storia trae orgine da un compromesso di vendita tra Turismar e Consorzio industriale, durante la presidenza di Matteo Frate, riguardo la zona dove sono stati realizzati i capannoni. Le parti non avevano trovato l’accordo sulle modalità di saldare l’acquisto e certificare l’atto dal notaio. Il Consorzio sosteneva che il saldo dovesse essere preliminare alla stipula, Turismar, che si occupa di ponteggiatura, sia alla Saras che all’Intermare, era del parere opposto. La faccenda è andata avanti per diverso tempo fino ad approdare in Tribunale. (si.l.)

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